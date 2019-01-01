Ersun Yanal: Bu takım daha iyi olacak

Gazişehir Gaziantep'i 5-0 yenerek yeni sezonda lige lider başlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, maç sonrası açıklama yaptı.

Süper Lig'de 2019-20 sezonunun açılış haftasında sahasında 'i konuk eden , rakibini 5-0 mağlup ederek farklı bir başlangıç yaptı. 123 hafta sonra liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu:

“Fenerbahçe için bugün güzel bir başlangıç, güzel bir gün. Takımımızın oyun iştahı, zevki ve keyfi bizim için önemliydi. Çünkü bizim bu sene ciddiyetimiz, şampiyonluk parolamız, söylemlerimiz bir yere oturmalı. Bunu bilerek hareket ediyoruz. Herkese şunu söyleyebilirim ki; bu takımın oyunu daha da iyileşecek, daha da tavan yapacak. Daha iştahlı oynayacağız. Eksiklerimiz var, eksikler her maçta daha da gözükecek. Tabii bir sürü sorunu olan bir rakibimizle oynadık. Rakibimize saygı duymalıyız. Ama bir yandan da özellikle oyuncuların oynama iştahlarına saygı duymalıyız ve bugün bizim ne bir mazeretimiz, ne bir bahanemiz olmadan bu yolda hep beraber Fenerbahçe’yi daha iyiye götürmek, Fenerbahçe’yi daha iyi oynatmak ve daha iyi mücadele ettirmek için var gücümüzle çalışacağız.”

2018-19 sezonunu kötü bir şekilde geçiren takımı ile şu anki takımı kıyaslamanın yanlış olacağını ifade eden Yanal, şöyle devam etti: "Geçen sene ile bu sene arasında şartlar ve koşullar çok farklı, çok değişik. Geçen seneki şartları ve koşulları Fenerbahçe yaşamaya alışık değil. Böyle bir sezon Fenerbahçe’nin genetiğinde yok ve böyle bir problem hiçbir zaman karşı karşıya kaldığı bir problem değil. Dolayısıyla geçen sene ile bu seneyi asla kıyaslamamak ve bu konuyu konuşmamak gerekiyor. Önümüzde bizi ilgilendiren kısım Fenerbahçe’nin kendi genetiğindeki beklentileri ve istekleridir. Biz çekincesi olmayan, beklentisi yüksek ve bu takımı daha iyi nasıl oynatırız onu düşünmek ve buna motive olmak zorundayız. Fenerbahçe’nin bütün oyuncuları da bunu düşünüyor ve buna konsantre oldu. Bu mücadelenin de çok daha başındayız. Biz, ayaklarımızı yere basıyoruz ve ne yapacağımızı biliyoruz.”

Son olarak kaleci Volkan Demirel'in durumuna ilişkin soruyu cevaplayan Yanal, “Bu bizim şu anda içerideki problemimiz. Bunu konuşmanın yeri burası değil. Ama şunu net olarak söyleyebilirim: Volkan, Fenerbahçe için çok önemli bir oyuncuydu. Ama Fenerbahçe için hiçbir zaman da bir yere atılacak bir şahsiyet, kişilik değil. Bu günü ve zamanı geldiğinde bizim tarafımızdan da net bir şekilde ortaya konacak çok kısa bir süre içinde” ifadelerini kullandı.