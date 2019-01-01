Fenerbahçe Galatasaray'ı Türk Telekom Stadı'nda en son ne zaman yendi?

Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'a konuk olacak. Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray'ı en son ne zaman yendi? Detaylar haberimizde...

, 2011 yılının Ocak ayında açılışı yapılan Türk Telekom Stadyumu'nda bugüne dek ile on kez karşı karşıya geldi.

Sarı Kırmızılılar evinde Fenerbahçe'ye karşı üstünlük kuramadı.

İki takım arasında oynanan on maçın üçünü Galatasaray, üçünü de Fenerbahçe kazandı. Kalan dört maç ise beraber bitti.

Fenerbahçe son olarak 2016-17 sezonunda Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 yenmiş, galibiyet golünü atan isim Josef de Souza olmuştu.

Fenerbahçe'nin Türk Telekom Arena'da Galatasaray'a karşı karnesi şu şekilde: