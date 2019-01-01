Fenerbahçe

Fenerbahçe Galatasaray'ı Türk Telekom Stadı'nda en son ne zaman yendi?

Son güncelleme
Yorum()
AA
Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'a konuk olacak. Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray'ı en son ne zaman yendi? Detaylar haberimizde...

Galatasaray, 2011 yılının Ocak ayında açılışı yapılan Türk Telekom Stadyumu'nda bugüne dek Fenerbahçe ile on kez karşı karşıya geldi.

Sarı Kırmızılılar evinde Fenerbahçe'ye karşı üstünlük kuramadı.

İki takım arasında oynanan on maçın üçünü Galatasaray, üçünü de Fenerbahçe kazandı. Kalan dört maç ise beraber bitti.

Editörün Seçtikleri

Fenerbahçe son olarak 2016-17 sezonunda Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 yenmiş, galibiyet golünü atan isim Josef de Souza olmuştu.

Fenerbahçe'nin Türk Telekom Arena'da Galatasaray'a karşı karnesi şu şekilde:

Sezon Organizasyon Sonuç
2010-2011 Süper Lig 2-1
2011-2012 Süper Lig 1-3
2011-2012 Süper Lig Süper Final 2-1
2012-2013 Süper Lig 1-2
2013-2014 Süper Lig 0-1
2014-2015 Süper Lig 1-2
2015-2016 Süper Lig 0-0
2016-2017 Süper Lig 1-0
2017-2018 Süper Lig 0-0
2018-2019 Süper Lig 2-2

 

Kapat