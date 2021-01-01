Fenerbahçe-Galatasaray maçının hakemi Cüneyt Çakır

Süper Lig'de sonucu merakla beklenen Fenerbahçe-Galatasaray maçının hakemi Cüneyt Çakır oldu.

Süper Lig'de 24'üncü haftanın hakemleri açıklanırken, merakla beklenen Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşmasının hakemi Cüneyt Çakır oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemiyse Hüseyin Göçek olacak.

Süper Lig'de 24'üncü haftada oynanacak maçların hakemleri ise şu şekilde:

Maç Hakem Kasımpaşa-Hatayspor Bahattin Şimşek Alanyaspor-Çaykur Rizespor Mete Kalkavan Başakşehir-Fatih Karagümrük Halil Umut Meler Fenerbahçe-Galatasaray Cüneyt Çakır BB Erzurumspor-Kayserispor Yaşar Kemal Uğurlu Ankaragücü-Sivasspor Burak Şeker Denizlispor-Antalyaspor Zorbay Küçük Beşiktaş-Konyaspor Halis Özkahya Gaziantep FK-Göztepe Volkan Bayarslan Yeni Malatya-Trabzonspor Erkan Özdamar



Cüneyt Çakır'ın derbi karnesi nasıl?



Cüneyt Çakır, 13. kez Galatasaray-Fenerbahçe derbisine çıkacak. FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, kariyerindeki 28. derbisini yönetecek. UEFA'nın gözde hakemlerinden olan ve Süper Lig tarihinde en çok maç yöneten hakem unvanına sahip Çakır, bu sezon ikinci kez derbi yönetecek. Cüneyt Çakır, ligin 19. haftasında Beşiktaş'ın sahasında Galatasaray'ı 2-0 yendiği karşılaşmada da görev yapmıştı.

Fenerbahçe 6, Galatasaray 3 kez kazandı

Tecrübeli hakemin daha önce düdük çaldığı 12 maçta Fenerbahçe 6, Galatasaray ise 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı, 3 karşılaşma da berabere bitti. Fenerbahçe bu maçlarda 16 gol atarken, Galatasaraylı ise 9 kez sarı-lacivertli fileleri havalandırdı.

Çakır, iki takım arasında düdük çaldığı maçlarda 12 kez kırmızı kartına başvururken, 68 kez de sarı kartını kullandı.

FIFA kokartlı hakem, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan altışar futbolcuyu kırmızı kartla oyundan ihraç etti. Çakır ayrıca Galatasaraylı futbolculara 39, Fenerbahçeli oynuculara 29 sarı kart gösterdi.