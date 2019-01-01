Fenerbahçe - Galatasaray maçında forma giyemeyecek oyuncular
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak dev derbi öncesi iki takımdaki sakat oyuncuların son durumları...
Fenerbahçe'de sakat ve cezalı oyuncular
Sarı-lacivertli ekipte derbi öncesinde uzun süreli sakatlığı devam eden Erten Ersu dışında önemli bir sakat oyuncu bulunmuyor.
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Milli ara öncesinde sakatlanan Mehmet Topal ise takımla çalışmalara başladı. Ankaragücü maçının kadrosunda da yer alması beklenen deneyimli oyuncu, derbi maça yetişebilecek.
Fenerbahçe'de Ankaragücü ile oynanacak karşılaşma öncesinde Roberto Soldado, Martin Skrtel, Nabil Dirar, Eljif Elmas, Roman Neustadter ve İsmail Köybaşı sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, Pazar günkü maçta sarı kart görmeleri durumunda Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.
Galatasaray'da sakat ve cezalı oyuncular
Sarı-kırmızılı ekipte Christian Luyindama ile Marcao kart cezalısı olmaları nedeniyle Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecekler.
Sakatlıkları devam eden Yuto Nagatomo ile Kostas Mitroglou'nun durumları ise belirsizliğini koruyor.
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Teknik Direktör Fatih Terim, Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından yaptığı açıklamalarda Yuto Nagatomo'nun derbi maça kadar hazır hale gelme ihtimalinin bulunduğunu belirtmişti.