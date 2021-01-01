Fenerbahçe - Galatasaray maçı öncesi Fatih Terim'den küfür tepkisi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe maçı öncesinde tribünlerde bulunan bazı kişilerin kendilerine küfür ettiğini söyledi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, karşılaşma öncesinde beIN Sports'a yaptığı açıklamada, tribünlerden kendilerine küfür edildiğini söyledi.

Tecrübeli teknik direktör şunları kaydetti:

"Karşılaşmayla ilgili konuşmadan başka şeylerle ilgili konuşalım. Seyircisiz oynadığımız tahmin ediyoruz ama maalesef seyirci var, bayağı var. Localar da dolu. Takımımıza çıkarken küfürler, çalışanlarımıza küfürler, yardımcılarımıza küfürler... Hepsini tespit ediyoruz biz ama hiçbir temsilcinin hiçbir şey yaptığı yok. Ben cezalıyken, Ali Sami Yen'de yanımdaki locayı yardımcılarıma bile vermediler. Demek ki birileri yardımcı oluyor federasyondan, bayağı yardım ediyorlar. Önce onu bir halledelim. Hadi seyirci varken alıştık ama seyirci yokken Galatasaraylı futbolcu ve hocalara bu kadar hakaret, küfür etmeye kimsenin hakkı yok. 6222 varsa ki Galatasaray dün Bakanlığa, Futbol Federasyonuna ve Valiliğe resmi olarak müracaat etmiştir. Buna rağmen bu kadar galiz küfür ve hakaretler... Bu hiç hoş bir şey değil. Maçın neyini konuşacağız. Belli ki federasyondan birileri yardımcı oluyor."