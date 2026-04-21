Fenerbahçe, Galatasaray ile oynayacağı büyük maç öncesinde dramatik bir hazırlık maçı yaşadı

Fenerbahçe, Türkiye Kupası'ndan elendi. Ligde ikinci sırada yer alan takım, Salı akşamı çeyrek finalde Konyaspor'a 1-0 yenildi. Bu sonuç, önümüzdeki Pazar günü lider Galatasaray ile oynanacak derbi öncesinde kötü bir prova oldu.

Konuk takım, normal sürede Talisca'nın da katkılarıyla ilk golü atmaya çok yaklaştı. Ancak gol gelmedi ve maç uzatmalara gitti. 120. dakikaya kadar maçın kaderini penaltılar belirleyecek gibi görünüyordu.

Blaz Kramer, Fenerbahçe ceza sahasında düşürüldü ve VAR incelemesinin ardından penaltı kararı verildi. Marko Jevtovic, 11 metreden kaleci Ederson'u çaresiz bıraktı.

Fenerbahçe'nin beraberliği yakalamak için zamanı kalmamıştı ve bu nedenle kupa turnuvasında çeyrek final son durak oldu. Rizespor'a karşı 2-2 berabere kaldıkları maçtan dört gün sonra, Ederson'un hatası nedeniyle şampiyonluk yarışında değerli puanlar kaybedilmişti.

Fenerbahçe'nin şimdi yaralarını sarması ve dört puan daha fazla toplayan Galatasaray ile pazar günü oynayacağı kritik maça hazırlanması gerekiyor. Galatasaray, çarşamba günü Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği ile karşılaşacak.