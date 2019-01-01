Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi açıklandı
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yolunda kritik haftalara girilirken 28. haftada oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu.
14 Nisan Pazar günü saat 19:00'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak dev derbiyi hakem Ali Palabıyık yönetecek.
Palabıyık, ilk kez Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde görev yapacak. Daha önce iki takımın Beşiktaş ile oynadığı mücadelelerde görev yapmıştı.
Fenerbahçe, Beşiktaş'a karşı Ali Palabıyık'ın yönettiği iki maçı da kazanmıştı.
Galatasaray ise Palabıyık yönetimindeki tek Beşiktaş derbisinden beraberlikle ayrılmıştı.
VAR istatistiği
Ali Palabıyık bu sezon yönettiği maçlarda toplam 12 kez VAR'a gitti.
Penaltı verdiği bir pozisyonda VAR'a gidildi ancak kararı değiştirmedi.
Beş kez penaltı vermediği pozisyonda VAR'a gidilirken, bunların üçünde penaltı kararı verdi, ikisinde ise değiştirmedi.
Spor Toto Süper Lig'de 28. haftanın diğer maçlarını yönetecek hakemler ise şöyle:
12 Nisan Cuma:
20.30 Bursaspor-Trabzonspor: Bülent Yıldırım
13 Nisan Cumartesi:
16.00 Çaykur Rizespor-Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Atiker Konyaspor-Demir Grup Sivasspor: Zorbay Küçük
19.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır
14 Nisan Pazar:
13.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-MKE Ankaragücü: Halis Özkahya
16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Serkan Çınar
16.00 Antalyaspor-Kasımpaşa: Abdulkadir Bitigen
19.00 Fenerbahçe-Galatasaray: Ali Palabıyık
15 Nisan Pazartesi:
20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Akhisarspor: Suat Arslanboğa