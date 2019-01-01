Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi açıklandı

Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde hakem Ali Palabıyık düdük çalacak.

'de şampiyonluk yolunda kritik haftalara girilirken 28. haftada oynanacak olan - derbisinin hakemi belli oldu.

14 Nisan Pazar günü saat 19:00'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak dev derbiyi hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Palabıyık, ilk kez Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde görev yapacak. Daha önce iki takımın Beşiktaş ile oynadığı mücadelelerde görev yapmıştı.

Fenerbahçe, Beşiktaş'a karşı Ali Palabıyık'ın yönettiği iki maçı da kazanmıştı.

Galatasaray ise Palabıyık yönetimindeki tek Beşiktaş derbisinden beraberlikle ayrılmıştı.

VAR istatistiği

Ali Palabıyık bu sezon yönettiği maçlarda toplam 12 kez VAR'a gitti.

Penaltı verdiği bir pozisyonda VAR'a gidildi ancak kararı değiştirmedi.

Beş kez penaltı vermediği pozisyonda VAR'a gidilirken, bunların üçünde penaltı kararı verdi, ikisinde ise değiştirmedi.

Spor Toto Süper Lig'de 28. haftanın diğer maçlarını yönetecek hakemler ise şöyle:

12 Nisan Cuma:

20.30 - : Bülent Yıldırım

13 Nisan Cumartesi:

16.00 Çaykur Rizespor- : Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Atiker -Demir Grup : Zorbay Küçük

19.00 Beşiktaş-Medipol : Cüneyt Çakır

14 Nisan Pazar:

13.30 İstikbal Mobilya -MKE Ankaragücü: Halis Özkahya

16.00 Evkur -Aytemiz : Serkan Çınar

16.00 - : Abdulkadir Bitigen

19.00 Fenerbahçe-Galatasaray: Ali Palabıyık

15 Nisan Pazartesi:

20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Akhisarspor: Suat Arslanboğa