Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin faturası belli oldu

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe İdari Koordinatörü Selçuk Şahin'e 3 ay hak mahrumiyeti cezası verdi. Ayrıca kulüp, para cezası da yedi.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi bitti ama etkileri hâlâ sürüyor.



Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe İdari Koordinatörü Selçuk Şahin'i 3 ay hak mahrumiyeti cezasına çarptırdı. TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Galatasaray ile oynanan derbi maçta hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Şahin'e 3 hak mahrumiyeti ve 24 bin lira para cezası verildiği belirtildi.



96 bin lira para cezası



Kurul, sarı-lacivertli kulübe de Galatasaray derbisindeki talimatlara aykırı davranış ve saha olayları gerekçesiyle toplam 96 bin lira para cezası uyguladı. Bununla birlikte Aytemiz Alanyaspor Antrenörü Francesco Farioli, rakip takım mensuplarına yönelik hakaretleri nedeniyle 2 resmi müsabakada soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 13 bin lira para cezası alırken, Yukatel Denizlispor görevlisi Deniz Kodal'a 15 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.



Kurulun, MKE Ankaragücü ve Çaykur Rizespor ekiplerine, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketlerinden dolayı 9'ar bin lira para cezası verdiği duyuruldu.