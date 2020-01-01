Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin biletleri ne kadar, ne zaman satışa çıkacak?
Fenerbahçe ile Galatasaray, 23 Şubat Pazar günü saat 19:00'da Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
Bu maç öncesi Fenerbahçe'nin 38, Galatasaray'ın ise 42 puanı bulunuyor.
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi biletleri ne kadar?
Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinde yapılan açıklamada yer alan bilet fiyatları şu şekilde:
ÖĞRENCİ TRİBÜNÜ: 80,00 TL
MİGROS-SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 160,00 TL
FENERIUM ÜST- MARATON ÜST A-I BLOK: 215,00 TL
FENERIUM ÜST- MARATON ÜST H BLOK: 240,00 TL
FENERIUM ÜST-MARATON ÜST C-G BLOK: 270,00 TL
FENERIUM ÜST-MARATON ÜST D-F BLOK: 290,00 TL
FENERIUM ÜST-MARATON ÜST E BLOK: 350,00 TL
FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT A-I BLOK: 375,00 TL
FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT B-H BLOK: 475,00 TL
FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT C-G BLOK: 550,00 TL
FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT D-F BLOK: 660,00 TL
MARATON ALT E BLOK: 850,00 TL
FENERIUM ALT AVİS E BLOK: 950,00 TL
MİSAFİR TRİBÜNÜ: 200,00TL
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin biletleri ne zaman satışa çıkacak?
19.02.2020 tarihinde Öğrenci biletleri sadece stadyum passolig gişelerinden saat 11.00’da satılacaktır.
19.02.2020 tarihinde Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri, Temsilci üyelerine (1 adet),
20.02.2020 tarihinde FB kart sahiplerine ve Fenercell abonelerine ( 1 adet bilet),
21.02.2020 tarihi itibarıyla da genel satışa açılacaktır.