Fenerbahçe Galatasaray derbisinin bilet fiyatlarını belli oldu

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda oynanacak derbinin bilet fiyatları açıklandı.

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre 6 Nisan Çarşamba günü Yüksek Divan Kurulu, kongre üyeleri ve temsilci üyeleri saat 13.00’ten itibaren dev derbinin biletlerinin temin edebilecekler.

Taraftar Kart sahipleri ve Faturalı Fenercell aboneleri ise 7 Nisan Perşembe gününden itibaren

biletlere ulaşabilecekler.

Biletlerin genel satışı ise 8 Nisan’da başlayacak. Deplasman yasağı nedeniyle Galatasaray taraftarları maçı tribünden izleyemecekler.

Bilet fiyatları şu şekilde:

Kuzey Tribünü-Spor Toto Tribünü: 120 lira

Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 165 lira

Fenerium Üst-Maraton Üst B-H Blok: 190 lira

Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 210 lira

Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 230 lira

Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 255 lira

Fenerium Alt-Maraton Alt A-I Blok: 295 lira

Fenerium Alt-Maraton Alt B-H Blok: 355 lira

Fenerium Alt-Maraton Alt C-G Blok: 410 lira

Fenerium Alt-Maraton Alt D-F Blok: 495 lira

Maraton Alt E Blok: 600 lira

Fenerium Alt E Blok: 660 lira