Fenerbahçe Galatasaray derbisinin bilet fiyatlarını belli oldu
Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda oynanacak derbinin bilet fiyatları açıklandı.
Fenerbahçe Spor Kulübü’nün internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre 6 Nisan Çarşamba günü Yüksek Divan Kurulu, kongre üyeleri ve temsilci üyeleri saat 13.00’ten itibaren dev derbinin biletlerinin temin edebilecekler.
Taraftar Kart sahipleri ve Faturalı Fenercell aboneleri ise 7 Nisan Perşembe gününden itibaren
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biletlere ulaşabilecekler.
Biletlerin genel satışı ise 8 Nisan’da başlayacak. Deplasman yasağı nedeniyle Galatasaray taraftarları maçı tribünden izleyemecekler.
Bilet fiyatları şu şekilde:
Kuzey Tribünü-Spor Toto Tribünü: 120 lira
Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 165 lira
Fenerium Üst-Maraton Üst B-H Blok: 190 lira
Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 210 lira
Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 230 lira
Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 255 lira
Fenerium Alt-Maraton Alt A-I Blok: 295 lira
Fenerium Alt-Maraton Alt B-H Blok: 355 lira
Fenerium Alt-Maraton Alt C-G Blok: 410 lira
Fenerium Alt-Maraton Alt D-F Blok: 495 lira
Maraton Alt E Blok: 600 lira
Fenerium Alt E Blok: 660 liraDaha fazla okuma