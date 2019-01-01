Fenerbahçe - Galatasaray derbisini onlar için izlediler
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AA
Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı.
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Fenerbahçe'nin golü Eljif Elmas'tan gelirken Galatasaray'ın golünü ise Henry Onyekuru kaydetti.
Maçın gollerini atan iki oyuncunun tribünde ziyaretçileri vardı.
Sabah'tan Volkan Demir'in haberine göre Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde golleri atan Eljif Elmas ve Henry Onyekuru için 7 Avrupa kulübünün scoutları mücadeleyi tribünden izledi.
Elmas'ı izleyen kulüplerin Lazio, Fiorentina ve Tottenham olduğu öğrenilirken, Onyekuru için ise Borussia Dortmund, Marsilya, Monaco ve Sevilla takımlarının gözlemcileri tribünde yer aldı.