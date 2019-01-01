Fenerbahçe - Galatasaray derbisini onlar için izlediler

Fenerbahçe - Galatasaray derbisini izlemeye gelenler arasında dev Avrupa kulüpleri de vardı.

Süper Lig'in 28. haftasında sahasında ile 1-1 berabere kaldı.

Fenerbahçe'nin golü Eljif Elmas'tan gelirken Galatasaray'ın golünü ise Henry Onyekuru kaydetti.

Maçın gollerini atan iki oyuncunun tribünde ziyaretçileri vardı.

Sabah'tan Volkan Demir'in haberine göre Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde golleri atan Eljif Elmas ve Henry Onyekuru için 7 Avrupa kulübünün scoutları mücadeleyi tribünden izledi.

Elmas'ı izleyen kulüplerin , ve olduğu öğrenilirken, Onyekuru için ise , , ve takımlarının gözlemcileri tribünde yer aldı.