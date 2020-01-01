Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ne zaman oynanacak?
Süper Lig’de sezonun en önemli maçlarından biri Kadıköy’de oynanacak.
Fenerbahçe, Ülker Stadyumu’nda ezeli rakibi Galatasaray’ı konuk edecek.
İki takım arasında Türk Telekom Stadyumu’nda ilk maç golsüz eşitlikle sona ermişti.
Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ne zaman?
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin kesin tarihi ve saati henüz açıklanmadı.
Karşılaşma beIN SPORTS ekranlarından naklen yayınlanacak.
Kadıköy’deki 57. randevu
Fenerbahçe Stadı'nın yeniden hizmete girdiği 1982'den itibaren taraflar Kadıköy'de 56 maç yaptı.
Geride kalan karşılaşmalarda ev sahibi Fenerbahçe 29, konuk Galatasaray 9 galibiyet aldı, 18 maçta eşitlik bozulmadı.
İki takım arasında yeni adıyla Ülker Stadı'nda yapılan 36 lig maçından 23'ünü Fenerbahçe, 5'ini Galatasaray kazandı, 8 derbi de berabere sonuçlandı.