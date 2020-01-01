Fenerbahçe, Galatasaray derbisi hazırlıklarına devam ediyor

Sarı-lacivertliler sezonun maçı için hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde devam ediyor.

Futbol Takımı, Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü sahasında ile yapacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idmanda 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dörder takım halinde dar alanda oynanan çift kale maçlarla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

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Fenerbahçe, Galatasaray maçının hazırlıklarına antrenmanlarla devam edecek.

23 Şubat Pazar günü 19:00'da oynanacak maçı Halil Umut Meler yönetecek.

İlk yarının 6. haftasında iki takım arasında oynanan maç 0-0'lık skorla sona ermişti.