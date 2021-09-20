Fenerbahçe formasındaki Fatih Terim detayı!

Süper Lig'deki ilk yenilgisini Başakşehir karşısında alan Fenerbahçe'de sürpriz bir detay dikkat çekti.

Süper Lig'in beşinci haftasında deplasmanda karşılaştığı Başakşehir'e 2-0 mağlup olan ve ikinci Vitor Pereira dönemindeki ilk yenilgisini alan Fenerbahçe'nin karşılaşmada giydiği forma ilginç bir detayı beraberinde getirdi. Bu sezon forma tedarikçisi olarak Puma ile çalışan sarı-lacivertlilerin formasındaki detay futbolseverleri şaşırttı.

Puma'nın tasarımı doğrultusunda bu sezon ligde oynadığı maçlarda formadaki arma kısmının altında rakip takıma, maçın oynandığı stadyuma ve tarihe yer veren Fenerbahçe'nin Başakşehir karşılaşmasındaki formasında, ev sahibi takımın stadyumuna ismini veren Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in adı yer almadı.

Başakşehir'in adının ve maçın tarihinin yer aldığı Fenerbahçe formasında, Fatih Terim Stadyumu isminin bulunmaması dikkat çeken bir ayrıntı olarak öne çıktı. Bu durum maçın ardından sosyal medya kullanıcılarının da dikkatini çekerken, 90 dakika sonrasında en fazla konuşulan konuların başında geldi.

Fenerbahçe'nin formasında Fatih Terim ismine yer verilmemesinin bilinçli bir tercih mi yoksa bir hata mı olduğu konusu ise henüz netlik kazanmadı.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı Frankfurt karşılaşmasında da formada rakip, stat ve tarih bilgisi yer almamıştı. Sarı-lacivertli takımın bu hafta oynayacağı Giresunspor karşılaşmasında bu bilgileri taşıyıp taşımayacağı ise şu an için merakla bekleniyor.

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