Fenerbahçe, 'Fener Ol' yardım kampanyasını resmen başlattı

UEFA ile yapılan Finansal Fair-Play anlaşmasında dengeyi sağlamayı hedefleyen Fenerbahçe'de tarihi kampanya Perşembe günü itibarıyla resmen başladı.

Kulübü'nde hem kulübe mali destek sağlamak, hem de UEFA'dan Finansal Fair-Play nedeniyle gelebilecek olası bir cezada kurtulmak için düzenlenen 'Fener Ol' kampanyası resmen başladı.

Bilindiği üzere sarı-lacivertli kulüp, 4 Nisan 2015 tarihinde Çaykur Rizespor maçının ardından Rize-Trabzon yolunda futbol takımını taşıyan otobüse yapılan silahlı saldırıyı protesto etmiş, 4. yıl dönümünde saldırıyı protesto etmek amacıyla tüm yayın organlarını siyah renkle kapatmıştı.

Sosyal medya hesaplarını askıya alan sarı-lacivertliler, Fenerium online satış sitesini kapatırken, kulübün resmi internet sitesine erişimi de kesmiş, Ülker Stadı'nın altında bulunan Fenerium mağazası kapatmıştı.

Fenerbahçe Kulübü, Yoğurtçu Parkı'nda bulunan Alex de Souza ve Lefter Küçükandonyadis heykellerini tekrar açtı. pic.twitter.com/cGbIvws6nW — Goal (@GoalTurkiye) 4 Nisan 2019

Fenerbahçe'nin iletişim organlarında yayınlar saat 19.07'de başladı.

İletişim organlarının tekrar yayına geçmesiyle, Fenerbahçe Kulübü için çok önemli olan "Fener Ol" projesi başladı.

'Fener Ol' kampanyasına dair detaylar

UEFA'nın da onayıyla gerçekleştirilecek olan organizasyonda ilk hedef, 65 milyon euro'luk Finansal Fair-Play açığını kapatmak. UEFA, Fenerbahçe'nin bilançolarında 31 Mayıs'a kadar olan kısmı dikkate alacak.

Kampanyada en düşük bağış bedeli 1 TL olarak belirlendi ve kampanya için 1 milyar TL ve 1 yıl süre için izin alındı.

'Fener Ol' kampanyasına hem kişiler, hem de kurumlar sponsorluk ve reklam aracılığıyla katılabilecek.

Destek yöntemleri

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, taraftarlar kredi kartı, EFT/Havale, SMS ve PTT şubelerinden kampanyaya destek verebilecek.

Kampanyanın detaylarına taraftarlar, "www.fenerbahce.org/fenerol" internet adresinden ulaşabilecek.

EFT/Havale işlemleri Denizbank, Yapı Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası, Garanti Bankası, Akbank'tan Türk lirası, dolar ve avro olarak yapılabilecek.

SMS'le kampanyaya katılacak taraftarlar ise "FENEROL" yazıp 1907'ye mesaj atmaları durumunda kulübe her bir mesaj için 20 lira katkıda bulunacak.

Ali Koç, kampanyayı ve hedefleri anlattı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, FB TV üzerinden yapılan özel yayınla birlikte 'Fener Ol' projesini ve bu projeyle birlikte hedeflediklerini anlattı.

Ali Koç'un açıklamalarından öne çıkan kısımlar şöyle:

"En zor günlerimizde herkese kenetlenme ve mücadele ne demek gösteren Fenerbahçe olarak 4 Nisan itibariyle yeni bir mücadeleye başlıyoruz. Bundan sonra her 4 Nisan'da bugün yaptığımız eyleme devam edeceğiz. Umarız başka kulüpler de bu günü unutturmamak adına benzer eylemlerde bulunurlar. ugün geleceğimiz için yazacağımız tarihin ilk günü. Bugün itibariyle "Fener Ol" kampanyamızı başlatıyoruz. Fenerbahçe bir spor kulübü olmaktan öteye, bir kültür ve duruştur. Fenerbahçe olarak bu tarz bir kampanyayı ilk kez yapıyoruz. Diğer kulüplerde daha önce yapılmış olan bu kampanyada farkımızı sonuçlarıyla göstereceğimizi düşünüyorum. Bugün geleceğimiz için yazacağımız tarihin ilk günü. Fenerbahçe'nin neden farklı olduğunu göstermek için şimdi tam zamanı."

"Uzun vadede sportif başarı için sağlam bir plan geliştirdik"

"Göreve geldiğimiz günden beri etraflıca düşünülerek ve her bir ayrıntıya dikkat edilerek yapılan 'Fener Ol' kampanyası önemli temel taşlarından biridir. Başkanlık için yola çıktığım ilk günden beri Türk futbolunda mali açıdan bir çöküş olduğunda ve mevcut şartlarda devam edemeyeceğimiz dile getirdim. Bu konuda bana destek çıkan tek isim Saffet Sancaklı'ydı. Fenerbahçe özelinde bakarsak, adaylık süresince yaptığım her konuşmada bu finansal dar boğazın çözülemez noktada olduğunu hep belirttim. Mali sıkıntılar açısından hiç kimsenin tek başına bunun altından kalkamayacağını belittim. Uzun vadede sportif başarı için sağlam bir plan geliştirdik ve geldiğimizden beri bunu uyguluyoruz. Kısa vadede mali olarak bizi kısa süre için rahatlatacak önlemler aldık."

"Yarattığımız kaynağın tek bir kuruşu bile transfer harcanmadı"

"Göreve geldiğimizden bu yana 140 milyon dolara yakın kaynak yaratarak kısa vadedeki ödemelerimizi yaparak kulübü biraz olsun rahatlattık. Bu 10 ayda sağlanan kaynağa ilaveten, taraftarımızın yardımı sayesinde de maddi kaynak sağladık. Kısa vadedeki yaratılan finansal kaynaklarla borç durumumuzu 15 milyon euro azaltabildik. Yarattığımız 140 milyon euro kaynağın tek bir kuruşu bile transfere harcanmadı. Camiaya sesleniş konuşmalarında da belirttiğim gibi kampanyamız olmadan önümüzü göremiyoruz. Nakit akış ihtiyacımız için bu kampanya büyük bir zorunluluk haline gelmiştir. Finansal Fair Play kapsamında yapılan anlaşma bu sene son buluyor. Bu 3 sene içinde yapabileceğimiz maksimum zarar 30 milyon euro'ydu. Şu an bu rakam 90 milyon euro seviyelerinde. 60 milyon euro'luk farkı kapatamadığımız takdirde önümüzdeki sezon Avrupa'dan men yiyeceğiz. Sevgili Fenerbahçeliler, hep birlikte omuz omuza bir mücadeleye başlamak bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu başladığımız mücadelede 7'den 70'e elimizi taşın altına koymamız gerekiyor. Şimdi sıra büyük camiamızda."

"Bu kampanya çok büyük noktalara gelecek"

"Kampanya ile ilgili umut veren, şevklendiren destek mesajları aldık. Bazı mesajlar başka takım taraftarlarından gelmişti. Kar topu yuvarlanmaya başlamış. Bu kampanya çok büyük noktalara gelecek ve biz de tarih yazacağız. Kampanyamızı küçümseyen yaklaşımlar olmuştu. Samimi her türlü eleştiriye açığım. 'Veririm ama nereye kullanılacak bilmek istiyorum' tarzı açıklamalar yapan kişiler var. Tabi ki Fenerbahçe için kullanılacak.Dışarıdan yardım isterken aynı zamanda hem yönetim kurulumuzun hem sporcularımızın bu yardım kampanyasında payı olacak."