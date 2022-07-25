Tecrübeli hoca, Fransız eski oyuncunun açıklamaları üzerine çok net konuştu.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Adil Rami, Türk bir menajer ile çalışıldığında primin teknik direktör ile menajer arasında paylaşıldığını ve hocanın bu nedenle alınan oyuncuyu oynatmak zorunda olduğunu açıkladı.

Ve bu nedenle, Fenerbahçe'de yeteri kadar forma şansı bulmadığının altını çizdi.

Fransız eski oyuncunun bu açıklaması üzerine dönemin Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, sosyal medya üzerinden cevap verdi.

Tecrübeli hoca, konuya dair yasal haklarını da arayacağını ifade etti.

Ne söylendi?

Ersun Yanal'ın Twitter üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde:

"Adil Rami’nin bir menajerle yaptığı görüşmeyi “TANIK OLMUŞ GİBİ” anlatması ve bazı medya kuruluşlarının da bunu “GERÇEK” kabul ederek kullanması, ne yazık ki Türk futbolu ve spor gazeteciliğinde geldiğimiz noktanın kısa özeti.

"İşini gerçek anlamda yapan tüm spor gazetecisi emekçilerini bir yana bırakarak haykırıyorum. DOĞRUNUN KALESİ YIKILMAZ, sakın unutmayın…

"Adil Rami başta olmak üzere, bu açıklamaların gerçeklikle uzaktan yakından ilgisi var mı diye araştırma zahmetine bile katlanmayan herkese karşı TÜRK TEKNİK DİREKTÖRLER adına yasal haklarımı sonuna kadar arayacağım.

"Umarım, bizi temsil eden kurumlar da kabuğundan çıkarak seslerini çıkarır ve yanımızda yer alır."

Adil Rami’nin bir menajerle yaptığı görüşmeyi “TANIK OLMUŞ GİBİ” anlatması ve bazı medya kuruluşlarının da bunu “GERÇEK” kabul ederek kullanması, ne yazık ki Türk futbolu ve spor gazeteciliğinde geldiğimiz noktanın kısa özeti. — Ersun Yanal (@ersunyanal) July 25, 2022

Adil Rami ne söyledi?

Fransız eski stoper, "Teknik direktör beni oynatmıyordu. Bekliyorum, bekliyorum... 1 defans oyuncusu sakatlandı. Daha sonra ikincisi sakatlandı. Hiyerarşide üçüncü stoper oyuncusu bendim. Bir zaman sonra takımda sağlam savunma oyuncusu kalmadı. Kendime artık sıra bende oynayacağım dedim. Bu sefer ise 6 numarayı geriye çekti.

"Neden böyle olduğunu çözmeye çalışıyorum. Antrenmanlara devam ediyorum. Bir gün takımın bir numaralı stoperi benimle birlikte yedek kulübesindeydi. Neden? Çünkü taraftar ıslıklamıştı. Kendisi de çok kötü oynamıştı. Artık oynayamıyordu. Maçta 3-0, 3-1 veya 4-1 öndeydik.75-80. dakika doğru o savunma oyuncusunu oyuna aldı. Kazanıyoruz, niye savunma oyuncusu alıyorsun oyuna?'

"Bir gün bir Türk menajer beni aradı ve Çin Ligi'nden iyi bir teklif getirdiğini söyledi. O ara Çin'de olan Rennes Teknik Direktörü Bruno Genesio ile de bir görüşmem oldu. O menajer bana daha sonra 'Fenerbahçe'de neden oynayamıyorsun biliyor musun?' dedi. Neden diye sordum. 'Çünkü menajerin kız kardeşin, yabancı birisi. Türk bir menajer ile çalışmalısın' dedi bana.

"Bu işlerin nasıl olduğunu bilmediğim için neden diye sordum. Bana sözleşmemde belirli sayıda maça çıkmam halinde 200, 300 ve 500 bin euro gibi primler olup olmadığı sordu. Ben de evet cevabı verdim. 'İşte bu yüzden oynamayacaksın' dedi. Ne alaka diye sorduğumda ise Bir Türk menajer ile çalıştığın zaman bu primin teknik direktör ile paylaşıldığını ve antrenörün de bu sebeple seni oynatmak zorunda kaldığını söyledi. O zaman bazı şeyleri anladım ve futbolu bırakmayı düşündüm" açıklamasında bulunmuştu.

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