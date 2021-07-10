Fenerbahçe eski Barcelonalı Paulinho'yu transfer etmek istiyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bir dönem Barcelona forması da giyen Paulinho ile ilgileniyor.

Son olarak Çin’in Guangzhou Evergrande takımında forma giyen Paulinho, geçen ay kulübünden ayrıldığını açıklamıştı.

Serbest oyuncu konumunda olması, Paulinho’yu birçok kulüp gibi Fenerbahçe için de ideal isimlerden biri haline getiriyor.

32 yaşındaki orta saha oyuncusunun adı geçtiğimiz günlerde Galatasaray, Benfica ve Al Nassr ile de anılmıştı. Paulinho ise ülkesinde verdiği bir demeçte Avrupa’dan bir takımı geri çevirdiğini söyledi.

Brezilyalı oyuncunun görüştüğü kulüplerden 4 milyon euro yıllık ücret talep ettiği öne sürülmüştü.

Ülkesinde idmanlara devam ediyor

Pandemi nedeniyle Guangzhou Evergrande ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı alan Paulinho, Mart ayından bu yana Brezilya’nın Red Bull Bragantino takımıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Red Bull Bragantino, Paulinho’yu kadrosuna katmak istiyor. Ancak Goal Brezilya’nın edindiği bilgilere göre Paulinho, kariyerini Avrupa’da sürdürmeye sıcak bakıyor.

Brezilya’da transfer sezonu 1 Ağustos’ta açılacak. Yani taraflar anlaşsa dahi, Red Bull Bragantino’nun Paulinho’yla bu tarihten önce sözleşme imzalama şansı bulunmuyor.

Paulinho'nun kariyeri

2013’te Corinthians’tan Tottenham’a transfer olan Paulinho, iki yıl Premier Lig’de top koşturduktan sonra Çin’in Guangzhou Evergrande takımına gitti.

Ancak Tottenham, Avrupa macerasındaki son durağı değildi. 2017’de 40 milyon euro karşılığında Barcelona’nın yolunu tutan Paulinho, İspanyol kulübüyle çıktığı 49 maçta 9 gol attı ve 3 asist yaptı.

2018/19 sezonunu Guangzhou Evergrande’de kiralık olarak geçiren Paulinho, bir sonraki sezon bu kez 43 milyon euro bonservisle Çin temsilcisine geri döndü.

Barcelona ile 2018’de La Liga-Kral Kupası dublesi gerçekleştiren Paulinho, Guangzhou formasıyla bir AFC Şampiyonlar Ligi ve üç Çin Süper Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Paulinho kariyerinin ilk döneminde Corinthians ile Copa Libertadores ve Brezilya Serie A zaferlerini de tatmıştı.

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