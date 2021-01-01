Fenerbahçe, Erol Bulut ile deplasmanda rekor kırdı

Fenerbahçe, deplasman maçlarında kulüp tarihinin üç puanlı sistemdeki en iyi puan ortalamasına ulaştı.

Ligin favori takımları genelde iç sahada yüksek galibiyet oranı yakalar. Deplasman performansı ise o ligin şampiyonunu belirleyen en büyük etkendir.

Fenerbahçe ise bu sezon, bu kalıbın dışına çıkmış durumda. İç sahadaki kötü formunu sürdüren sarı-lacivertliler, deplasmanda yoluna dolu dizgin devam ediyor.

Fanatik'te yer alan habere göre Fenerbahçe, deplasman maçlarında kulüp tarihinin üç puanlı sistemdeki en iyi ortalamasına ulaştı. Bu sezon 13 deplasman maçında 32 puan toplayan Erol Bulut'un öğrencileri, 2,46 puan ortalamasıyla bu alanda kendi rekorunu kırdı. Erol Bulut, 1995-96 sezonunda 2,41 ortalamaya ulaşan Fenerbahçe'nin eski hocası Carlos Alberto Parreira'yı da geride bırakmış oldu.

Fenerbahçe deplasmanda hangi takımlara yenildi?

İç sahadaki kötü performansını dış sahadaki galibiyetleriyle telafi eden Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda sadece Gaziantep FK'ye yenildi. Sarı-lacivertliler, söz konusu mücadelede rakibine 3-1 mağlup oldu. Galatasaray ile 0-0, Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, dış sahada oynadığı diğer tüm maçları kazandı.

Erol Bulut'un ekibi, bu sezon deplasmanda kazandığı 32 puan ile, son iki sezonda dış sahada alınan puanların toplamını da yakalamayı başardı. 2019-2020 sezonunda dış sahada 17 puan alan Fenerbahçe, 2018-19 sezonunda 15 puan elde etmişti.

Fenerbahçe'nin en başarılı deplasman performansına sahip olduğu ilk 5 sezon:

Sezon Oynanan maç

Puan Puan ortalaması 20-21 sezonu (devam ediyor)

13

32 2,46 95-96 sezonu

17 41 2,41 88-89 sezonu 18 41 2,28 92-93 sezonu 15 34 2,27 2005-2006 sezonu 17 38 2,24

Editör yorumu

Fenerbahçe, Trabzonspor maçı dahil birkaç karşılaşmayı kenara bırakırsak bu sezon dengeli, savunma çizgisini çok fazla önde kurmayan bir oyun tercih etti. Bundan dolayı Kadıköy'de, derinde savunma yapan rakiplerini açmakta zorlandı.

Deplasmanda daha fazla puan toplanmasının sebebi, dış sahada rakiplerin ev sahibi olmanın verdiği özgüven ile daha dengeli bir oyun planını tercih etmesi ve sarı-lacivertli takıma daha fazla alan bırakması olabilir. Fakat Trabzonspor deplasmanında tüm kadife ayaklarını sahaya süren, sezon geneline göre çok daha ofansif bir futbol oynayan Fenerbahçe, muhtemelen bundan sonra bu oyunu tercih edecektir.