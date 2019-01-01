Fenerbahçe, Emmanuel Adebayor için girişimlerini sürdürüyor

Fenerbahçe'nin Başakşehir'den Emmanuel Adebayor'u istediği, Başakşehir'in ise buna karşılık Islam Slimani'yi talep ettiği iddia edildi.

Golcü arayışlarına devam eden Fenerbahçe, Emmanuel Adebayor için girişimlerini sürdürüyor.

Akşam' dan Ömer Özarslan'ın haberine göre; sarı-lacivertliler, Başakşehir yönetimiyle görüşerek Adebayor’u sözlü olarak istedi. Başakşehirli yöneticiler de Adebayor'u vermeye sıcak baktıklarını, ancak karşılığında Roberto Soldado’yu talep ettiklerini ilettiler. Fenerbahçe de sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Soldado’yu verebileceğini bildirdi. Ancak iş, teknik direktör Abdullah Avcı’ya yansıdığında planlar değişti. Çünkü Avcı, 33 yaşındaki İspanyol golcünün oyun planına uymayacağını belirtti.

Avcı buna karşılık Islam Slimani’nin alınmasını talep etti. Ancak Slimani, Fenerbahçe’nin oyuncusu olmadığı için iş çıkmaza girdi. Leicester Ctiy’de tapusu bulunan Slimani’yi, İngiliz ekibinin onayı olmadan Fenerbahçe’nin bir başka kulübe vermesi söz konusu değil. Cezayirli yıldızın bonservis bedelinin yüksek olması nedeniyle, bonservisiyle birlikte transfer edilmesi de mümkün görünmüyor.