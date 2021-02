Fenerbahçe, eleştirilerin odağındaki Erol Bulut'a güveniyor

Üst üste alınan kötü sonuçların ardından tartışılmaya başlayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, henüz gözden çıkarılmış değil.

Derbide Galatasaray 'a evinde 1-0 mağlup olan ve arından Ziraat Türkiye Kupası'ında Medipol Başakşehir'e 2-1'lik skorla elenen Fenerbahçe 'de, gündem Erol Bulut.



Oynattığı futbol, sarı-lacivertli futbolseverler tarafından pek takdir toplamayan 47 yaşındaki antrenör artık iyiyden iyiye sorgulanmaya başladı. Fakat Fenerbahçe yönetiminin, şu an için Erol Bulut hakkında herhangi bir karar vermeyeceği konuşuluyor.



Ayrılık söz konusu değil



Millyet 'in haberine göre Fenerbahçe yönetimi, eksik oyuncuların takıma geri dönmesinin ardından iyi sonuçların alınacağından emin. Haberde, yönetimin şu an için Erol Bulut'un arkasında durduğu ve herhangi bir ayrılığın söz konusu olmayacağı iddia ediliyor.



Ligde 9 maçlık yenilmezlik serisi Galatasaray maçındaki mağlubiyetle bozulan Fenerbahçe, kupadan da saf dışı kalmasının ardından cumartesi günü kendine yeni bir sayfa açmanın peşinde. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaşacak. Baskı altında olan Erol Bulut, bu deplasmanda 3 puan çıkarıp baskıyı hafifletmeyi umuyor.