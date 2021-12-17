Fenerbahçe efsanesi Volkan Demirel'in yeni adresi Fatih Karagümrük
Fenerbahçeli eski kaleci ve antrenör Volkan Demirel kariyerinde yeni bir sayfa daha açtı.
Sarı-lacivertli formayı 17 yıl terleterek futbolculuk kariyerini 2019'da noktalayan Volkan Demirel ardından Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük görevini üstlenmişti.
Kulübün teknik ekibindeki görevinden Temmuz 2021'de ayrılan Demirel, beIN Sports'ta yorumculuğa başlamıştı.
Editörün Seçtikleri
- ŞİMDİ NEREDELER? | Fatih Terim'in İtalya'da Lazio ile karşılaştığı son maçta oynayan Milan kadrosu
- PSG'nin yıldızı Messi'nin oğlu merak ediyor: Ballon d'Or'u neden sen kazandın?
- ÖZEL RÖPORTAJ | Adana'da bir İtalyan efsane: Vincenzo Montella
- Burak Yılmaz, Şampiyonlar Ligi'nde Cristiano Ronaldo'nun ardına yerleşti
Teknik direktör Francesco Farioli ile yollarını ayıran Fatih Karagümrük, Volkan Demirel ile 2,5 yıllığına anlaşmaya vardı.
Ne söylendi?
Fatih Karagümrük'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Türk futbolunun önemli isimlerinden, eski milli futbolcu Volkan Demirel ile teknik sorumlu pozisyonu için 2,5 yıllık sözleşme imzaladık. Volkan Demirel’e ve ekibine başarılar dileriz."
Volkan Demirel, Fenerbahçe teknik ekibinde kimlerle çalıştı?
Volkan Demirel, 2019/20 ve 2020/21 sezonlarında Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük görevini yürüttü.
Eski kaleci bu süreçte, 34 maç Erol Bulut, 27 maç Ersun Yanal, 10 maç Emre Belözoğlu ile çalıştı.
Fenerbahçe, 2019/20 sezonunda Süper Lig'i 7. sırada tamamlarken 2020/21 sezonunu ise 3. sırada bitirdi.