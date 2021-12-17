Fenerbahçe efsanesi Volkan Demirel'in yeni adresi Fatih Karagümrük

Fenerbahçeli eski kaleci ve antrenör Volkan Demirel kariyerinde yeni bir sayfa daha açtı.

Sarı-lacivertli formayı 17 yıl terleterek futbolculuk kariyerini 2019'da noktalayan Volkan Demirel ardından Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük görevini üstlenmişti.

Kulübün teknik ekibindeki görevinden Temmuz 2021'de ayrılan Demirel, beIN Sports'ta yorumculuğa başlamıştı.

Teknik direktör Francesco Farioli ile yollarını ayıran Fatih Karagümrük, Volkan Demirel ile 2,5 yıllığına anlaşmaya vardı.

Ne söylendi?

Fatih Karagümrük'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türk futbolunun önemli isimlerinden, eski milli futbolcu Volkan Demirel ile teknik sorumlu pozisyonu için 2,5 yıllık sözleşme imzaladık. Volkan Demirel’e ve ekibine başarılar dileriz."

Türk futbolunun önemli isimlerinden, eski milli futbolcu Volkan Demirel ile teknik sorumlu pozisyonu için 2,5 yıllık sözleşme imzaladık. Volkan Demirel’e ve ekibine başarılar dileriz. pic.twitter.com/AXuz8gOfgb — VavaCars Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) December 17, 2021

Volkan Demirel, Fenerbahçe teknik ekibinde kimlerle çalıştı?

Volkan Demirel, 2019/20 ve 2020/21 sezonlarında Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük görevini yürüttü.

Eski kaleci bu süreçte, 34 maç Erol Bulut, 27 maç Ersun Yanal, 10 maç Emre Belözoğlu ile çalıştı.

Fenerbahçe, 2019/20 sezonunda Süper Lig'i 7. sırada tamamlarken 2020/21 sezonunu ise 3. sırada bitirdi.