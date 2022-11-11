Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza, Red Bull Bragantino'nun başına geçmeye yakın

2023'e dek bir A takımın başına geçmek isteyen Alex'in adı Red Bull Bragantino ile anılıyor.

Brezilya basınından UOL, Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza'nın yeni sezonda Brezilya Serie A takımlarından Red Bull Bragantino'nun teknik direktörü olacağını öne sürdü.

Antrenörlük kariyerine Sao Paulo U20 Takımı'nda başlayan Alex geçtiğimiz günlerde bu takımdan ayrılarak, artık bir A takımın başına geçmeye hazır olduğunun sinyallerini vermişti.

İddiaların sorulduğu Alex'in basın ofisi genç teknik direktörün Serie A ve Serie B takımlarından çeşitli teklifler aldığını ancak henüz netleşen bir durumun olmadığını belirtti.

Maldonado da ekibin bir parçasıydı

2023 yılına dek profesyonel bir takımın teknik direktörü olmak isteyen Alex, Sao Paulo2da 19 ay görev yapmış ve takımını Brezilya Gençler Ligi'nde ikinci sıraya taşımıştı.

Ağustos 2020'den bu yana Mauricio Barbieri ile çalışan Bragantino, Fortaleza'ya karşı iç sahada alınan 6-0'lık yenilginin ardından Barbieri ve aralarında bir başka eski Fenerbahçeli Claudio Maldonado'nun da olduğu teknik heyetin görevine son vermişti.

Öte yandan Alex'in, Barbieri'nin Bragantino'ya veda ettiği Instagram paylaşımını beğenmesi de dikkat çekti.