Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçında Vladimir Putin krizi: Neler yaşandı? Mircea Lucescu basın toplantısına neden çıkmadı? Fenerbahçe bu yüzden UEFA'dan ceza alabilir mi?

Sarı-lacivertli takımın Dinamo Kiev'i konuk ettiği mücadeleye Rusya lideri lehine yapılan tezahüratlar damga vurdu.

Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev ile oynadığı Şampiyonlar Ligi ön elemesi karşılaşmasında uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek bir tezahürat damga vurdu. Karşılaşmanın 57. dakikasında Dinamo Kiev'i öne geçiren Vitali Buyalsky'nin gol sevincine tepki gösteren Fenerbahçeli taraftarlar devam eden Rusya-Ukrayna savaşına gönderme yaparak dikkatleri çekti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin lehine tezahürat yapan Fenerbahçeli taraftarların bu tepkisi yaklaşık 30 saniye sürdü. Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu yaşanan bu durumdan ötürü karşılaşmanın ardından basın toplantısına katılmayı reddetti. Fenerbahçeli taraftarların tezahüratları maç sonrasında sosyal medyada da büyük ses getirdi.

Avrupa'da rakip Slovacko

Öte yandan Fenerbahçe'nin taraftarların bu tezahüratından ötürü UEFA'dan ceza alabileceği iddiaları da gündeme gelirken, UEFA'dan bu konuya ilişkin olarak herhangi bir açıklama gelmedi. Söz konusu tezahüratlara dair bir soruşturmanın başlatıldığına dair resmi bir açıklamanın gelmemesi, ceza gelme ihtimalinin düşük olduğu şeklinde yorumlandı.

Avrupa macerasındaki yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Fenerbahçe, eleme turunda Çekya'nın Slovacko takımıyla karşı karşıya gelecek. Rakibini 4 Ağustos Perşembe günü Kadıköy'de konuk edecek olan sarı-lacivertli takım bu maçın rövanşını ise 11 Ağustos Perşembe günü Uherske Hradiste kentindeki 8 bin kişi kapasiteli Miroslava Valenty Stadyumu'nda oynayacak.