Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe altıncı hazırlık maçında Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek.

Vitor Pereira yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe şu ana dek oynadığı üç hazırlık maçını da farklı skorlarla kazanırken, yeni sezon için taraftarlarına umut verdi.

Portekizli teknik direktörün bu karşılaşmalarda üçlü savunmaya ağırlık vermesi maç skorları kadar dikkat çeken bir detay olarak öne çıktı.

Romanya 2. Ligi takımlarından Csikszereda'yı 2-0, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'yı 4-1, önümüzdeki sezon TFF 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek olan Gençlerbirliği'ni ise 4-0'lık skorla geçen sarı-lacivertli takımın yeni sezona hazır olmak için oynayacağı diğer hazırlık maçlarının programı da netlik kazandı.

Program belli oldu

28 Temmuz'da Hollanda'nın PEC Zwolle takımıyla karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe, 31 Temmuz'da ise gelecek sezon Bundesliga'da yer alacak olan Greuther Fürth ile mücadele edecek. Vitor Pereira'nın takımı, son hazırlık maçında ise 4 Ağustos'ta ise Dinamo Kiev'in karşısına çıkacak.

Fenerbahçe'nin 4 Ağustos Çarşamba günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayacağı Dinamo Kiev karşılaşmasının başlama saati 19.00 olarak açıklanırken, mücadele TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

Türkiye'de Galatasaray ve Beşiktaş ile şampiyonluklar da yaşayan ve A Milli Futbol Takımı'nı da çalıştıran Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı Dinamo Kiev, geçtiğimiz sezon Ukrayna Ligi'nde şampiyonluğa ulaşmıştı.

Vitor Pereira'nın hazırlık maçlarında bütün oyuncularına şans vererek, takımdan ayrılacak isimleri netleştirmesi bekleniyor.

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