Fenerbahçe, Dinamo Kiev'e elenirse UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turunda kimle karşılaşacak?
Fenerbahçe, tecrübeli teknik direktörü Jorge Jesus ve yeni transferleriyle yeni bir Avrupa serüvenine hazırlanıyor.
Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Dinamo Kiev'le karşılaşacak.
Fenerbahçe, Ukrayna temsilcisine elenmesi durumunda Avrupa'daki yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundan itibaren devam edecek.
Fenerbahçe'nin bu turdaki rakibi Çekya temsilcisi Slovacko olacak.
Öte yandan sarı-lacivertliler, Dinamo Kiev'i elediği takdirde Avusturya ekibi Sturm Graz ile karşı karşıya gelecek.
Devler Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları 2-3 Ağustos'ta, rövanşlar ise 9 Ağustos'ta oynanacak.
Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı ne zaman?
Fenerbahçe ile Dinamo Kiev arasındaki 2. eleme turu ilk maçı 20 Temmuz Çarşamba günü Polonya'da, rövanş mücadelesi ise 27 Temmuz Çarşamba günü Kadıköy'de oynanacak.
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