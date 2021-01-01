Diego Perotti: Dizimde sorun yok!

Fenerbahçe'nin Arjantinli futbolcusu Diego Perotti, sakatlığına ilişkin çıkan açıklamaları yalanladı.

'nin Arjantinli futbolcusu Diego Perotti, Twitter'dan yaptığı açıklamada sakatlığıyla ilgili çıkan haberleri ve söylentileri yalanladı. Dizinde herhangi bir sakatlık problemi olmadığını ifade eden tecrübeli oyuncu, "Sakatlığımla ilgili çıkan haberler doğru değil. Dizimde herhangi bir problem yok. Hamstring tendonumdaki yaralanma nedeniyle ameliyat oldum ve mümkün olan en kısa sürede sahalara dönebilmek için çalışmalara başladım" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Perotti'nin dizindeki bir bağın neredeyse kopma noktasına geldiğini ve Arjantinli oyuncunun ameliyat olması gerektiğini söylemişti. Perotti'nin sakatlığının dünyada sadece sekiz insanda bulunduğunu ve bunların yedisinin trafik kazası nedeniyle gerçekleştiğini belirten Belözoğlu, Perotti'nin sahalara dönebilmesi için ameliyat olması gerektiğini ifade etmişti.