Fenerbahçe, devre arasında Mehmet Ekici ile yollarını ayıracak

Fenerbahçe'nin Mehmet Ekici ile yolları ayırmak için ara transfer dönemini beklediği iddia edildi.

teknik heyetinin kadro planlamasında yer vermediği Mehmet Ekici, ara transferi bekliyor.

TRT Spor' da yer alan habere göre yaz transfer döneminin son günlerinde kendisine takım bulması söylenen 29 yaşındaki oyuncu, bu kısa süre içinde hedefine ulaşamadı ve takımda kaldı.

Haberde Mehmet Ekici'nin Samandıra’da idmanlara çıkmaya devam edeceği belirtildi. Ekici’nin kiralık ya da bonservisiyle başka bir takıma gönderilebilmesi için devre arasına kadar oynamaya hazır halde tutulması hedefleniyor. Deneyimli oyuncuya Ziraat Kupası maçlarında da şans tanınması bekleniyor.

Geçen sezon 21 lig maçında sarı-lacivertli formayla 3 gol atan tecrübeli futbolcu, bu sezon resmi maçlarda şans bulamadı.