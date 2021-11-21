Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Fatih Terim'in ceza karnesi: 10 yılda 34 maç

Gergin geçen derbide Fenerbahçe, Galatasaray'ı duraklama anlarında bulduğu golle 2-1 mağlup etti.

Miguel Crespo'nun 90+4'teki golünün ardından tansiyon iyice artarken, 90+7'de ikinci sarı kartını gören Fatih Terim oyundan atıldı.

Terim geride kalan 10 yılda Galatasaray'ın başında olduğu dönemlerde saha içindeki hareketleri veya saha dışındaki açıklamaları nedeniyle birçok kez ceza aldı.

İşte Terim'in toplamda 34 maç ceza almasına neden olan yedi farklı maç:

2011/12 Trabzonspor 2-4 Galatasaray

Süper Final’deki Trabzonspor maçında hakeme hakaret ettiği için üç maç ceza alan Fatih Terim, bu cezanın bir maçlık bölümünü Beşiktaş karşısında çekti. Kalan iki maçlık ceza ise bir yıl ertelendi.

2012/13 Orduspor 2-0 Galatasaray

Karadeniz deplasmanında tribüne gönderilen Terim, yine üç maç ceza aldı. Galatasaray; Eskişehirspor, Gençlerbirliği ve Kayserispor maçlarında kulübede yer alamayan ‘İmparator’un’ yokluğunda beş puan kaybetti.

2012/13 Mersin İdman Yurdu 1-1 Galatasaray

Terim aynı sezon bu kez ligin ikinci yarısındaki Mersin deplasmanında maçı tribünde tamamladı. Tecrübeli teknik adama bu kez dokuz maçlık ceza geldi. Kalan altı haftayı kenardan izleyen Terim, sonraki sezonun ilk üç maçında da takımın başında yer alamadı.

2018/19 Galatasaray 2-2 Fenerbahçe

Fatih Terim bu derbiyi kulübede tamamladı, fakat maçın hakemi Fırat Aydınus’a ettiği hakaret ettiği için üç, maç sonrasındaki açıklamaları için dört, toplamda yedi maç ceza aldı. Şampiyonlar Ligi'ndeki Schalke 04 maçı öncesinde verdiği demeçler nedeniyle ceza 10 maça çıkarıldı.

Galatasaray, Terim’in yokluğunda ligde çıktığı yedi maçta üç galibiyet, üç beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Terim cezanın üç maçlık bölümünü ise Türkiye Kupası’nda çekti.

2018/19 Galatasaray 2-1 Başakşehir

Galatasaray’ın şampiyonluğunu ilan ettiği Başakşehir maçında yaşanan olaylar, Fatih Terim’in ‘rakip takım antrenörüne yönelik saldırı’ nedeniyle üç maç ceza almasına neden oldu. Son hafta takımın başında olamayan Terim, geri kalan iki maçlık cezayı bir sonraki sezon TFF Süper Kupa’daki Akhisar maçında ve ligin ilk haftasındaki Denizli deplasmanında çekti.

2020/21 Fatih Karagümrük 2-1 Galatasaray

13. haftadaki Karagümrük maçında kırmızı kart gören Terim, dört maç ceza aldı. Galatasaray bu dört maçta iki galibiyet alırken, Antalyaspor ile berabere kaldı, Konyaspor’a ise mağlup oldu.

2020/21 Galatasaray 3-4 Çaykur Rizespor

Çaykur Rizespor müsabakasında yaşanan gergin anların ardından PFDK, Terim'e 2 maç men cezası verdi.