Fenerbahçe derbisinde Galatasaray'ın muhtemel 11'i & Takım haberleri, sakat-cezalı oyuncular

Pazar günü oynanacak dev maç öncesinde Galatasaray'dan son takım haberleri burada...

Süper Lig'de 23. hafta karşılaşmalarında ile arasında oynanacak dev mücadele için geri sayım sürüyor.

İki ezeli rakip arasındaki karşılaşma 23 Şubat Pazar günü Ülker Stadı'nda oynanacak.

Galatasaray, Fenerbahçe'yi kaç kez yendi?

Fenerbahçe ile Galatasaray, bu hafta oynanacak maçla birikte tarihte 391. kez karşı karşıya gelecek.

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Şimdiki Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 111 yıllık rekabette galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, geride kalan 390 maçtan 146'sını kazandı, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 123 kez galip geldi. İki takım 121 maçta ise eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin attığı 535 gole, Galatasaray 485 golle karşılık verdi.

Galatasaray, Kadıköy'de kaç yıldır kazanamıyor?

Galatasaray, Fenerbahçe deplasmanındaki son galibiyetini 1999-00 sezonunda 22 Aralık 1999 tarihinde oynanan maçta rakibini 2-1'lık skorla devirerek almıştı.

Yani sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 20 yıldır yenemiyor. Galatasaray, Pazara günü kazanamazsa bu süre 21 yıla çıkacak.

Takım haberleri & Sakat-cezalı oyuncular

Kritik maç öncesinde Galatasaray'daki tek eksik, Fatih Terim'in gözdelerinden biri haline gelen Mario Lemina.

maçının son dakikalarında adalesinden sakatlanan Lemina oyuna devam edememişti.

Galatasaray'ın muhtemel 11'i

Sarı-kırmızılı ekipte Teknik Direktör Fatih Terim'in Mario Lemina'nın yokluğunda nasıl bir kadro tercihi yapacağı merak konusu.

Terim'in ilk alternatifi, Ömer Bayram'ı orta sahaya çekerek Henry Onyekuru'ya sol kanatta şans vermek.

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Deneyimli teknik adamın Ryan Donk'u orta sahaya çekmesi halinde ise savunmada Ahmet Çalık'a görev vermesi bekleniyor.

İleri uçta ise son haftaların formda ismi Adem Büyük bir adım önde. Teknik heyetin sakatlığını atlatan ve Yeni Malatyaspor maçında 14 dakika süre alan Radamel Falcao'nun durumuna göre son kararı vermesi bekleniyor.

Galatasaray'ın Fenerbahçe karşısındaki muhtemel 11'i: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Ömer, Feghouli, Emre Akbaba, Onyekuru, Adem (Falcao)