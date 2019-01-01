Fatih Terim'in Fenerbahçe karnesi

Fatih Terim, Galatasaray'ın başında Fenerbahçe'ye karşı çıkacağı 29. derbi mücadelesine hazırlanıyor.

, Süper Lig'in 28. haftasında 'ye konuk olacak. Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim ise kariyerindeki 58. derbi maçına çıkacak.

Sarı kırmızılı takımdaki 4. dönemini geçiren tecrübeli teknik adam, sarı kırmızılı takımın başında Fenerbahçe ile daha önce 28 resmi maça çıktı.

Galatasaray, bu derbilerin 10'unu kazanıp, 9'unda berabere kalırken, 9'unda ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Terim'in Süper Lig'deki Fenerbahçe karnesi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı takımın başında Fenerbahçe ile Süper Lig’de bugüne kadar 20 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar 5, sarı-lacivertliler de 8 kez sahadan galip ayrıldı. 7 derbi ise berabere bitti.

Ligin ilk yarısının 11. hafta mücadelesinde Fenerbahçe'yi konuk eden Galatasaray, Terim yönetiminde Fenerbahçe ile ilk yarısını 2-0 önde kapattığı maçta 2-2 berabere kalmıştı.

Sarı kırmızılılar, Fenerbahçe deplasmanında son galibiyetini 1999'da aldı.