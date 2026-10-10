Fenerbahçe deplasmanda farklı kazandı ve Süper Lig'de üçüncü sıraya yükseldi

Fenerbahçe, cumartesi günü Türkiye Süper Lig'de hata yapmadı. Sarı Kanaryalar, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 0-3 mağlup etti ve bu galibiyetle lider Galatasaray'ın üç, sürpriz şekilde çok iyi performans gösteren Amedspor'un ise bir puan gerisinde yer aldı.

Hollanda Milli Takımı oyuncusu Nathan Aké'nin Milan Skriniar ile birlikte savunmanın merkezini oluşturduğu Fenerbahçe, ilk çeyrek saat dolmadan öne geçti. Matteo Guendouzi ve Kerem Aktürkoglu üzerinden gelişen atakta top Marco Asensio'nun önünde kaldı; onun dokunuş alan şutu şanslı bir şekilde ağlara gitti: 0-1.

Fenerbahçe uzun süre farkı açmayı başaramadı, ancak İstanbul temsilcisi bunu devre arasından sonra yine de başardı. Irfan Can Kahveci topla buluştu ve sol ayağıyla topu uzak köşeye çok şık bir şekilde gönderdi.

Rizespor dağılmıştı ve kısa süre sonra üçüncü golü de kalesinde gördü. Oyuna sonradan giren Romelu Lukaku, topu Oguz Aydin'a aktardı; o da dripling yapıp şık vuruşunu ağlara gönderdi: 0-3.

Fenerbahçe şimdi üst üste Aston Villa (deplasman), Alanyaspor (iç saha), Slavia Prag (iç saha) ve Galatasaray (deplasman) maçlarıyla yoğun geçecek birkaç haftaya odaklanabilir.



