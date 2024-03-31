Fenerbahçe'den inanılmaz istatistik: Son 10 yıla damga vurdu! Galatasaray'ı geçti

Fenerbahçe, son 10 yıla bakıldığında müthiş bir grafiğe sahip ancak tek ve en önemli eksiklik şampiyonluk...

Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç, 2 Nisan’daki tarihi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı öncesi Yüksek Divan Kurulu Üyeleri ile toplantı gerçekleştirdi.

Ali Koç, “Bu gidişat gidişat değil... Uzun süredir organize bir kötülük içindeyiz. 2014’te şampiyon olduk. Tam psikolojik travmadan kafamızı kaldırdığımızı düşünürken, otobüs kurşunlanması olmasaydı bambaşka bir şey konuşacaktık. Evet. Yeri geldi yanlış yatırımlar, yanlış kadro mühendisliği belki yanlış hoca tercihi. Ama yeri geldi bangır bangır şampiyonluğa giderken aşağı çekildik. 7 senede son maçta 3 şampiyonluk kaybetmeye hiç girmiyorum. Dünyanın hiçbir yerinde olmaz” demişti. İşte tam da bu noktada Fenerbahçe'nin son 10 yılındaki inanılmaz istatistiğine göz atalım...

İnanılmaz istatistik

Fanatik'in derlemesine göre; Fenerbahçe’nin, Süper Lig’de son şampiyonluğunu yaşadığı 2013-2014’ten sonraki sezon olan; 2014-2015 ile 2023-2024’e (Devam eden sezon) kadarki performansına baktık. 2013-2014’ten bu yana Galatasaray 4, Beşiktaş 3, Başakşehir ve Trabzonspor 1’er kez sezonu kupayla tamamladı.

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Bu süreçte takımların topladıkları puanlara göz attığımızda Sarı-Lacivertliler, kendisi gibi 697 puanı bulunan Galatasaray’la bu alanda zirvede yer alıyor! Fenerbahçe hiç şampiyon olamamasına rağmen Aslan’a göre sadece 5 maç (210’a karşı 205) daha az kazanmış ama daha az mağlubiyet (71’e karşı 61) yaşadı.

Neredeyse her sezon şampiyonluk mücadelesinde!

2013-2014’ten sonraki 9 sezonda Fenerbahçe, bunların 5’inde ligi ikinci bitirdi. 2014-2015’te Galatasaray 77 puanla zirvede yer alırken, Kanarya sadece 5 puan farkla arkasında kaldı. Sonraki sezonda bu kez Beşiktaş ile yarışan Fenerbahçe, 79 puanlı rakibinin de yine 5 puan arkasında 2015-2016’yı ikinci noktaladı.

2016-2017’de bu kez 77 puanla şampiyon olan Beşiktaş’ın 13 puan gerisinde kalan ve 64 puanla üçüncü olan Kanarya, 2017-18’de Galatasaray ile son anları da nefes kesen kıyasıya bir yarışa girmişti. Söz konusu dönemde Aslan 75 puanla şampiyonluğu alırken, Kanarya 3 puan arkasında ikinci oldu. Ali Koç’un başkanlıktaki ilk sezonunda futbol takımı, beklentilerin çok altında kaldı. Fenerbahçe, Galatasaray’ın zirveyi yine bırakmadığı 2018- 2019’u 46 puanla 6. bitirmişti.

Bu sene de zirveye oynuyor!

2019-2020’de Başakşehir tarihinde ilk kez Süper Lig’de mutlu sona ulaşırken, Fenerbahçe’deki kara bulutlar devam etmiş ve 53 puanla Başkan Koç’un ikinci dönemi 7.’likle bitmişti. Sonrasında tekrar toparlanan Kanarya, 2020-2021’de bu kez Beşiktaş ve Galatasaray ile zirve yarışına girmişti. Ancak söz konusu sezon, son haftada şampiyon olan 84 puanlı Beşiktaş’ın 2 puan gerisinde 3. tamamlandı.

Galatasaray, averajla liderliği Kartal’a kaptırmıştı. 2021- 2022’de Trabzonspor, liderliği kimseye bırakmadı ve 81 puanla şampiyon oldu. Fenerbahçe 73 puanla ikinci oldu. 2022-2023’te Kanarya, sezonun büyük bölümünde zirve yarışının içinde olsa da şampiyonluğu 88 puanla Cim Bom’a kaptırdı ve 80 puanla rakibinin arkasında kaldı. Şu an devam eden sezonda ise Sarı-Lacivertliler, lider Galatasaray’ın 2 puan gerisinde 79 puanı bulunuyor.