Türk orta sahanın İngiltere'deki ikinci macerası da yolunda gitmiyor.

Yaz transfer döneminde Hull City'nin yolunu tutan Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Ozan Tufan için işler şimdilik yolunda gitmiyor.

Başlangıçta iyi bir performans sergileyen Ozan, son haftalarda eleştirilen futbolcular arasında ilk sırada bulunuyor.

Shota Arveladze'nin görevden ayrılmasının ardından eleştirilerin hedefinde olan oyuncunun durumu eleştirilirken taraftarlarca bir anket başlatıldı.

Taraftarlar, Ozan'ın son dönemdeki düşük formu sebebiyle oldukça kızgınlar.

Anket nasıl sonuçlandı?

Ozan Tufan, Bristol City ve Burnley maçlarında gol atmış ve taraftarların beğenisi kazanmıştı.

Ancak, saha sonraki haftalarda yaşadığı sakatlık ota saha oyuncusunun gidişatını bozdu.

Özellikle Hull City'nin sahasında Luton'a 2-0 kaybettiği maçta Ozan Tufan, 90 dakika oynarken kötü görüntüsüyle dikkat çekti.

İngiliz basını, onu maçın en kötü oyuncusu seçtiklerini 4.3 puan vererek tescillediler.

Bunun üzerine taraftarlar, bir anket başlattı ve ankete katılanların yüzde 90'ı Ozan Tufan'ın performansını eleştirdi.

Ve Ozan, bu sonuçların ardından büyük bir hüsrana uğradı.

Fatih Terim ve Sergen Yalçın referans oldu

Ozan Tufan'ı transfer etmek için 3 milyon Euro ödeyen Championship ekibinde Acun Ilıcalı açıklamalarda bulunmuştu.

Fatih Terim'i referans aldığını belirten Acun Ilıcalı, "Ozan Tufan'ı, Fatih Terim'e sordum.

"Fatih hocam, 'Bir dakika bile düşünme' dedi.

"Sergen Yaçın’a sordum, 'Kendi pozisyonunda Türkiye'nin en iyisi' dedi.

"Emre Belözoğlu’na sordum 'Müthiş bir potansiyel' dedi" sözlerini kullanmıştı.