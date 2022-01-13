Süper Lig'de alınan kötü skorların ardından Fenerbahçe'deki görevine son verilen deneyimli teknik direktör Vitor Pereira'nın bir sonraki takımı merakla beklenirken, Portekiz basınından sürpriz bir iddia gündeme geldi.

A Bola'da yer alan habere göre Vitor Pereira'nın yıldız yönetimi, 53 yaşındaki hocanın başına yine dert oldu.

Jorge Jesus, Carlos Carvalhal ve André Villas-Boas ile teknik direktör arayışlarını sürdüren Brezilya ekibi Atletico Mineiro'nun gündemine gelen Pereira, bu takımın yıldızı Hulk ile yaşadığı problemler nedeniyle Atletico Mineiro yönetiminden veto yedi.

Pereira ile Hulk, Çin'in Shanghai Port takımında birlikte çalışmıştı.

Birlikte şampiyon olmuşlardı

İkili birlikte çalıştıkları dönemde kulübe tarihindeki ilk şampiyonluğunu da kazandırırken, Pereira'nın bu takımdaki son yılında oyundan alınmasına tepki gösteren Hulk, bir daha forma şansı bulamamıştı.

İkili arasındaki ilişkinin dayanılmaz bir noktada olduğu belirtilirken, bu durum Atletico Mineiro yönetimi tarafından da doğrulandı.

Gazeteci Jorg Nicola'ya konuşan bir yönetici Pereira'nın takımın başına geçmesi için en ufak bir şansa dahi sahip olmadığını söyledi.

Atletico Mineiro için vazgeçilmez oyuncu konumunda yer alan 35 yaşındaki Hulk geride bıraktığımız sezonda takımıyla 68 maça çıkarken, 37 gol ve 10 asistle oynayarak, yeniden Brezilya Milli Takımı'na seçilmişti.

Fenerbahçe'deki ilk döneminde zaman zaman Robin van Persie ile problem yaşayan Pereira, ikinci döneminde ise Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci gibi isimlerle karşı karşıya gelmişti.

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