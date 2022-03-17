Fenerbahçe'den 5 futbolcusuna yeni sözleşme, Berke Özer ile yola devam edilmiyor

Fenerbahçe, düzenlediği imza töreninin ardından genç oyuncuları ile sözleşme uzattı.

Törende Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, İsak Vural, Muhammed Gümüşkaya, Melih Bostan ve Osman Ertuğrul Çetin kendilerini uzun yıllar Fenerbahçe'ye bağlayacak olan imzaları attı.

Başkan Ali Koç ve genç oyuncular basın mensuplarının sorularını yanıtlarken düşüncelerini ve duygularını da paylaştılar.

Ali Koç, önümüzdeki sezondan itibaren takımda gençleştirme olacağını söyledi:

"Bizim amacımız iyi bir futbol akademisine sahip olmak ve ihracatçı bir kulüp olmak. Yetiştirmek ve ihraç etmek. Gençleşme operasyonuyla birlikte, Fenerbahçe'nin yapacağı kontratlarda da ciddi bir yapısal değişikliğe gitmemiz gerekiyor.

"Amacımız iyi bir futbol akademisine sahip olmak. Özkaynak ve ihracatçı bir kulüp olmak çok önemli. Türkiye, 30 yaş üstü oyunculara en çok süre veren ülke. 22 yaş altına en az süre veren de Türkiye.

Ferdi Kadıoğlu için Vitor Pereira'ya teşekkür

Bu sezon Fenerbahçe adına iyi performans gösteren oyuncuların başında gelen Ferdi Kadıoğlu hakkında Ali Koç, sözleşme uzatma konusunda çok mutlu olduğunu söyledi.

"Sözleşme uzattığımız için çok mutluyuz. Ferdi Kadıoğlu, İsviçre çakısı gibi... Nereye koysan oynuyor.

"İlk sezon U19'la daha çok maça çıktı. Bu sezon tavan yaptı. Vitor Hoca'ya da teşekkür ediyorum. Gelişmesinde onun da katkısı olduğunu biliyorum. Ferdi'den çok memnunuz, mutluyuz, sözleşme uzattığı için daha da memnun, daha da mutluyuz. Türk Milli Takımı'nı seçti."

"Arda Güler için ciddi bir para ödedik"

Ali Koç, sarı lacivertli takım ile genç yaşta gösterdiği performansla taraftarların büyük sevgisini kazanan Arda Güler hakkında da yorumlarda bulundu.

"Arda Güler, inşallah hep güler. Murat Cavcav'a teşekkür ediyorum. Bu transferin gerçekleşmesi nedeniyle teşekkür ediyorum. Gençlerbirliği'ne, böyle bir futbolcu yetiştirdiği için teşekkür ediyorum.

"Ben nazara inanan biriyim. Allah nazarlardan saklasın. Arda öyle bedavaya gelmedi, iyi de bir para ödedik. Arda hep futboluyla hem karakteriyle şimdiden dikkati çekti. İnşallah her geçen gün futbolunun üstüne koyarak devam eder. Hepimiz onu keyifle izliyoruz ama daha yolun başında."

"İsak Vural'ın buraya gelmesine inanmıyorduk"

Benfica ve Barcelona'nın da ilgi gösterdiği İsak Vural için Başkan Ali Koç, ailesinin Fenerbahçe taraftarı olmasına övgülerde bulundu.

"İsak Vural, buranın en genci. Onu Arda ve Ferdi'ye emanet ettim. Arda ile oda arkadaşı. Büyük kulüplere rağmen onu cezbedebilmeye inanmıyorduk. Kısmet işte. Kısmet varsa öyle ya da böyle oluyor.

"İsak'ın babası, fazla fanatik derecede Fenerbahçeli. Bütün maçları seyrediyor. Evlatlarını da öyle yetiştirmiş. İsak, Fenerbahçe'yi yaşadı, yaşıyor. Ondan da çok büyük beklentilerimiz var. A Takım ile maça çıkacak, U19'la maça çıkacak."

Serdar Aziz ve Berke'nin sözleşme konusu

Takımdaki diğer oyuncuların da sözleşmlerine açıklık getiren Koç, Berke Özer ile gelecek sene Fenerbahçe'de forma giymeyeceğini açıkladı. Ayrıca Serdar Aziz ile de yenileme çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

"Her iki tarafın da hayrı için Berke Özer ile seneye birlikte olmama kararı verdik.

"Serdar Aziz ile görüşmelere yeni başladık. İnşallah onunla da istediğimiz noktaya geliriz. Serdar Aziz, bana göre Türkiye'deki en iyi yerli stoperlerden biri belki de en iyisi.

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