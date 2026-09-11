Fenerbahçe’de tam bir kaos: teknik direktörden haber alınamıyor; takımın başına Kuijt geçti

Fenerbahçe’de kaos cuma günü iyice zirveye çıktı. Şampiyonlar Ligi’nde AS Roma ile oynanan maçın (1-1) bir gün ardından başantrenör İsmail Kartal - maçtan sonra istifa eden - ortadan kaybolurken, antrenmanda takımın başında Dirk Kuijt ile Zeki Göle yer aldı. Haberi Türk gazeteci Yağız Sabuncuoğlu duyurdu.

Kuijt, bu yazdan bu yana Fenerbahçe’de yardımcı antrenör olarak görev yapıyor ve bu nedenle Kartal’ın yerine (geçici olarak) o geçti. Sabuncuoğlu, kulüp yönetiminin günün ilerleyen saatlerinde Kartal’la görüşmek istediğini aktardı.

Tek soru ise Fenerbahçe’nin hocaya ulaşıp ulaşamayacağı. Sabuncuoğlu’nun haberine göre Kartal telefonlarını kapattı ve şu anda kendisine ulaşılamıyor.

Dikkat çeken bu durum, İstanbul’da yaşanan tuhaf bir perşembe akşamının ardından geldi. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde AS Roma ile 1-1 berabere kaldıktan sonra Kartal, basın toplantısında tamamen beklenmedik bir şekilde Türkiye’nin dev kulübündeki teknik direktörlük görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Kartal, kısa süre önce ise oyuncu grubuyla gurur duyduğunu uzun uzun dile getirmişti. "Bu akşam oyuncularımı tebrik ediyorum ve istifa ediyorum. Taraftarlarımıza, medya mensuplarına, ekibime ve oyuncularıma, bugüne kadar aldığım tüm destek için teşekkür etmek istiyorum" diyerek ayrılığını duyurdu.

Kartal, kararını Fenerbahçe’nin çıkarlarını gözeterek aldığını söyledi. "Bu kararı kulübümün önünü açmak için aldım. Bu kararı takım olarak birlikte aldık" diyen teknik adam, ayrıca bir daha asla aynı görevde geri dönmeyi planlamadığını da ifade etti.

Başkan Aziz Yıldırım ise Kartal’ın kararını kabul etmeyi reddetti. "O bizim hocamız olarak kalıyor ve ben de bunu kendisine söyledim. Birlikte devam ediyoruz, biz bir aileyiz. Ben ayrılana kadar o başantrenör olarak kalacak" açıklamasını yaptı.

Yıldırım’a göre Kartal’ın kararının arkasındaki neden, maç sırasında başına doğru fırlatılan bir su şişesi. Türk medyasına göre söz konusu cismi atan kişi bu arada gözaltına alındı.