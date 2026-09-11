Fenerbahçe’de tam anlamıyla kaos: teknik direktörden haber alınamıyor; takımın başında Kuijt var

Fenerbahçe'de kaos cuma günü zirveye çıktı. AS Roma ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçının (1-1) bir gün ardından, karşılaşma sonrası istifa eden teknik direktör Ismail Kartal ortadan kayboldu ve antrenmanda takımın başında Dirk Kuijt ile Zeki Göle yer aldı. Bunu Türk gazeteci Yağız Sabuncuoğlu duyurdu.

Kuijt, bu yazdan bu yana Fenerbahçe'de yardımcı antrenör olarak görev yapıyor ve bu nedenle Kartal'ın yerine (geçici olarak) görev alıyor. Sabuncuoğlu, kulüp yönetiminin günün ilerleyen saatlerinde Kartal ile görüşmek istediğini aktardı.

Tek soru, Fenerbahçe'nin teknik adama ulaşıp ulaşamayacağı. Sabuncuoğlu, Kartal'ın telefonlarını kapattığını ve şu anda kendisine ulaşılamadığını belirtti.

Dikkat çekici durum, İstanbul'da yaşanan tuhaf bir perşembe gecesinin ardından geldi. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde AS Roma ile 1-1 berabere kaldı, ardından Kartal basın toplantısında tamamen beklenmedik şekilde Türkiye'nin dev kulübündeki teknik direktörlük görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Kartal kısa süre önce oyuncu grubuyla gurur duyduğunu uzun uzun dile getirmişti. "Bu akşam oyuncularımı kutluyorum ve istifa ediyorum. Taraftarlarımıza, medya mensuplarına, ekibime ve oyuncularıma, şimdiye kadar bana verdikleri tüm destek için teşekkür etmek istiyorum" diyerek ayrılığını duyurdu.

Kartal, kararını Fenerbahçe'nin çıkarları doğrultusunda aldığını söyledi. "Kulübümün önünü açmak için bu kararı aldım. Bu kararı takım olarak birlikte aldık" diyen teknik adam, ayrıca bir daha asla aynı göreve dönmeyi düşünmediğini de ifade etti.

Başkan Aziz Yildirim ise Kartal'ın kararını kabul etmeyi reddetti. "O bizim hocamız olarak kalıyor ve bunu ona da söyledim. Birlikte devam ediyoruz, biz bir aileyiz. Ben gidene kadar o başantrenör olarak kalacak" açıklamasını yaptı.

Yildirim'e göre Kartal'ın kararının arkasındaki neden, maç sırasında başına doğru bir su şişesinin fırlatılması. Türk medyasına göre cismi atan kişi bu arada tutuklandı.