Mesut Özil'in menajeri Dr. Erkut Söğüt Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu hakkında açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe’nin 2021 yılının kış transfer döneminde kadrosuna kattığı Mesut Özil’in şu anda çok mutlu olduğuna değinen menajeri Dr. Erkut Söğüt, bazı iddialara güldüklerini söyledi.

Mesut’un oynamak istediğini de vurgulayan Söğüt, son kararın hocası İsmail Kartal’a ait olduğunu ifade etti.

Ne söylendi?

Lig Radyo’ya konuşan Mesut Özil’in menajeri Dr. Erkut Söğüt, dünyaca ünlü yıldız hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Mesut Özil şu anda inanılmaz mutlu bir dönemden geçiyor. Öncelikle aile olarak mutlu. Çünkü baba olma sevinci yaşadı.

“Türkiye'de yaşama ve Fenerbahçe'de oynama hayali vardı. Bunu gerçekleştirdi. Mesut sadece bir Fenerbahçe oyuncusu değil, aynı zamanda gerçek bir Fenerbahçeli, Fenerbahçe hayranı bir insan.

“Bu durum takımdaki her futbolcu için geçerli değil. Tuttuğu takımın formasını giyiyor. Bazı futbolcular para için geliyor, ama Mesut Özil için öncelikli olan şey erken yaşta Fenerbahçe'ye gelmekti.

“Bunu yaptı. Transfer sürecinde çok daha farklı alternatifleri olmasına rağmen bunu gerçekleştirdi. Fenerbahçe aşkı, çocukluğunda yaşadığı duygular onun için değerliydi."

Mesut hakkındaki iddialara da değinen Dr. Erkut Söğüt, “Tabii ki futbol içerisinde her zaman yaşanabilecek bazı durumlar var. Sakatlıklar veya başka şeyler.

"Bu tarz durumlarda özellikle Mesut gibi dünyaca ünlü oyuncular hakkında tabi ki birçok spekülasyon yapılabiliyor. Hakkında yazılan birçok iddia var. Biz bunlara alıştık artık.

"Bu tür şeyler Real Madrid'de oynarken oldu, Arsenal'dayken de vardı. Şu an Fenerbahçe'de de oluyor. Ben buradan herkese açıkça söylemek istiyorum.

“Mesut Özil sözleşmesinin sonuna kadar Fenerbahçe'de kalacak. Bu konuda kimsenin bir şüphesi olmasın. Tabii ki medyada yazılan şeyler olacak, normal karşılıyoruz.

“Biz bunlara gülüp geçiyoruz. Mesut da öyle yapıyor. Sadece saha içine bakıyor, saha dışında yazılanlarla kendisini meşgul eden bir insan değil” dedi.

Oyuncusunun oynamak istediğinin de altını çizen Söğüt şöyle konuştu:

"Mesut için en önemli şey futbol oynamak. Sadece oynamak istiyor. Her futbolcu oynamak ister.

“Elbette sakatlık süreci sonrası oynayacak duruma gelmek kolay olmayabiliyor. Çok şükür öyle uzun süreli bir sakatlık yaşamadı.

“Artık hazır ve oynayabilir. Tabii ki artık bu karar hocasına ve teknik ekibe ait. Bunlar bizim bileceğimiz şeyler değil. Bu konuda bir şey söylemek bize düşmez, yanlış olur."

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