Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Mesut Özil, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'ye mi transfer olacak?

2021-2022 sezonunun ara transfer döneminde Arsenal'den transfer olduğu Fenerbahçe'de kendisine yönelik beklentilere bir türlü cevap veremeyen Mesut Özil kadro dışı kalırken, dünyaca ünlü oyuncunun kulüpteki geleceği de şu an için büyük bir belirsizliğe dönüşmüş durumda.

Yıldız oyuncunun menajeri Erkan Söğüt'ün önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelerek Ali Koç ile bir görüşme gerçekleştirmesi beklenirken, buradan çıkacak sonuca göre büyük umutlarla transfer edilen Mesut ya yeniden kadroya dahil edilecek ya da satış listesine konacak.

Hull City santrfor alacak

Mesut'un ailecek görüştüğü ve yakın dostu olan Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin taraftarları yıldız oyuncuyu takımda görmeyi hayal ederken, Mesut'un ise Fenerbahçe'de kalmak istediği öne sürülüyor.

Kariyerinin son döneminde MLS'te oynamayı planlayan Mesut için bir diğer seçenek ise ABD.

Öte yandan önümüzdeki sezon kadrosunu güçlendirerek Premier Lig'e dönme hesapları yapan Hull City'nin önceliğinin 10 numaradan ziyade santrfor olduğu biliniyor.

Ara transfer döneminde Fenerbahçe'den Allahyar Sayyadmanesh'i transfer eden İngiliz ekibinin yaz transfer döneminde kadrosuna önemli bir golcü takviyesi yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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