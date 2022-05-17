Fenerbahçe daha önce Süper Lig ikincisi olarak Şampiyonlar Ligi gruplarına kaldı mı?

Fenerbahçe’de İsmail Kartal’ın göreve başlamasından sonra puan anlamında devamlılık sağlanmış, oyun bir nebze toparlanmış ve en önemli hedef olarak lig ikinciliği konulmuştu.

Sezonun sona ermesine bir hafta kala Süper Lig ikinciliğini çok yüksek ihtimalle garantileyen sarı-lacivertliler, sezonu ikinci olarak tamamlaması halinde Şampiyonlar Ligi elemelerine katılmaya hak kazanacak.

Süper Lig’de 2022-23 sezonundan itibaren bir önceki sezonu 1. ve 2. olarak tamamlayan takımlar Şampiyonlar Ligi’nde ön eleme maçları oynayacaklar.

Fenerbahçe’nin daha önce Süper Lig ikincisi olarak tamamladığı bir sezonda Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalıp kalamadığını GOAL Türkiye olarak inceledik.

2001-02 sezonunu ikinci olarak tamamlayan Fenerbahçe 2002-03 sezonunda Şampiyonlar Ligi elemelerini oynamaya hak kazanmıştı, 3. ön eleme maçında Feyenoord’u geçemeyen Sarı Kanaryalar kupaya veda etmek zorunda kalmışlardı.

Fenerbahçe, 2005-06 sezonunu da ikinci tamamlayarak 2006-07 sezonunda Şampiyonlar Ligi ön eleme oynamaya hak kazanmış, Faroe Adaları takımı B36 Tórshavn'ı ikinci eleme turunda geçmiş, üçüncü elemede Dinamo Kiev’e mağlup olduğundan dolayı gruplara katılım hakkı elde edememişti.

Kanarya, 2009-10 sezonunda ligi ikinci tamamlayarak ön eleme hakkı kazanmış ancak İsviçre’nin Young Boys takımını geçememişti.

2011-12 sezonunda da Süper Lig’de ikinciliğe ulaşan sarı-lacivertliler, ön elemelerde önce FC Vaslui’yi geçse de Spartak Moskova’ya karşı galip gelememişti.

2012-13 sezonundaki ikincilikten sonra da RB Salzburg’u eleyen Fenerbahçe, bu kez de Arsenal engeline takılmıştı.

2014-15 sezonundaki ikincilik ile girdikleri ön elemede de Shakhtar Donetsk’e karşı mağlup

oldular.

Fenerbahçe, 2015-16 sezonunda gelen ikincilikten sonra Monaco’ya elenip UEFA Avrupa Ligi’nde gruplara katılım hakkı kazanmıştı.

2017-18 sezonunun da ikinci bitiren Kanarya, Benfica engelini geçemedi ve Şampiyonlar Ligi'ne katılamadı.

Fenerbahçe’nin sezonu ikinci bitirip Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kaldığı sezon hangisi?

2007-08 sezonunu ikinci olarak tamamlayan Fenerbahçe, 2008-09 sezonunda Şampiyonlar Ligi’nde iki ön eleme maçına çıkmış ve rakipleri MTK Budapest ile Partizan’ı eleyerek grup aşamalarına kalmıştı.

Grubunda dönemin önemli takımları Porto, Dinamo Kiev ve Arsenal’le karşılaşan sarı lacivertliler, gruptan çıkma başarısını gösterememişti.