Fenerbahçe - Csikszereda maçı hangi kanalda, ne zaman?

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, ilk hazırlık maçında Csikszereda ile karşılaşacak.

2021 - 22 sezonu öncesinde hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, Csikszereda ile hazırlık maçı oynayacak.

Sarı - lacivertliler, Alanyaspor'dan Steven Caulker ile Darmstadt'la olan sözleşmesi sona eren Serdar Dursun'u kadrosuna kattığını açıklamıştı.

Yeni sezona şampiyonluk hedefiyle giren Fenerbahçe, ilk hazırlık maçında Romanya 2. Lig temsilcilerinden Csikszereda ile karşılaşacak.

Fenerbahçe - Csikszereda maçı hangi kanalda?

15 Temmuz Perşembe günü saat 17.00'de oynanacak maç, herhangi bir televizyon kanalından veya çevrimiçi platformdan yayınlanmayacak.

Karşılaşmanın özeti, maç bittikten sonra FBTV'den yayınlanacak.

İkinci hazırlık maçını ise 19 Temmuz Pazartesi günü Kasımpaşa ile oynayacak olan sarı - lacivertlilerin sezon öncesi hazırlıkları kapsamında yurt dışında da bir dostluk turnuvasına katılması bekleniyor.