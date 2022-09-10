Fenerbahçe; Bruma, Lemos ve Novak'ı TFF tescil listesine dahil edemedi

Novak, Bruma ve Lemos; UEFA Avrupa Ligi listesinde de kendine yer bulamamıştı.

Transfer döneminin sona ermesinin ardından takımlar nihai kadrolarını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirmeye devam ediyor.

TFF'ye göre kadroda 14 yabancı futbolcunun lisansı çıkartılabiliyor. Kadrosunda 17 yabancının bulunduğu Fenerbahçe'de kimlerin liste dışında kalacağı da merak konusuydu.

Sarı lacivertliler, yaptığı açıklamayla futbolseverlerin merakını dindirdi ve Bruma, Novak ve Lemos'un ligin ilk yarısında forma giyemeyeceğini açıkladı.

Bruma, Novak ve Lemos aynı zamanda UEFA Avrupa Ligi'nde de liste dışı kalmıştı.

Ne söylendi?

"Futbol A takımı oyuncularımızdan Armindo Bruma, Mauricio Lemos ve Filip Novak TFF’nin tescil listesine dahil edilmemişlerdir.

"Bu karar doğrultusunda adı geçen oyuncularımız, sezonun ilk yarısı boyunca Süper Lig maçlarında görev alamayacaklardır.

"Öncelikle belirtmek isteriz ki, bu bir teknik karardır ve bu teknik kararın alınmasında oyuncularımızın bireysel davranışlarına ilişkin hiçbir olumsuzluk bulunmamaktadır.

"Oyuncularımızdan Armindo Bruma’da ayrıca Hamstring yırtığı tespit edilmiş olup, 3 haftalık bir tedavi süreci öngörülmektedir.

"Dünya Kupası organizasyonu sebebiyle olağandışı bir futbol takvimi yaşayacağımız sezonun ilk yarısı için 14 Kasım’a kadar sürecek olan bu durum sebebiyle 3 oyuncumuza profesyonelce davranışları ve anlayışları adına teşekkür ediyoruz."