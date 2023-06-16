Hücum hattını güçlendirmek isteyen sarı-lacivertli takım İtalyan yıldız için çalışmalara başladı.

Jorge Jesus ile yolların ayrılmasının ardından henüz yeni bir teknik direktörle anlaşmasa da Vincenzo Montella’yı göreve getirmeye hazır olduğu öne sürülen Fenerbahçe için İtalya’dan bir transfer iddiası daha geldi.

İtalyan basınının önde gelen gazetelerinden La Gazetta dello Sport’ta yer alan habere göre sarı-lacivertli takım Bologna’dan Riccardo Orsolini ile ilgileniyor.

Aradaki fark 6 milyon euro

Habere göre Fenerbahçe yönetimi kontratının son senesine giren Orsolini için İtalyan ekibine 9 milyon euro önerirken, Bologna’nın bu oyuncu için beklentisi ise 15 milyon euro. Bu sezon Bologna formasıyla ligde 32 karşılaşmada 11 gol atan ve takım arkadaşlarına dört kez de gol pası veren Orsolini’yi 2024 yazında bedelsiz kaybetmek istemeyen Bologna’nın oyuncuyu bu yaz satması bekleniyor.

İtalya A Milli Takımı’nın da formasını giyen Orsolini için son günlerde ismi Bologna ile anılan Diego Rossi’nin de takas oyuncusu olarak teklif edilmesi ihtimaller arasında yer alıyor.

2018-2019 sezonundan bu yana Bologna forması giyen 26 yaşındaki oyuncu Serie A’da boy gösterdiği altı sezonda 183 karşılaşmaya çıkarken, bu maçlara toplamda 40 gol sığdırmayı başardı.