Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzsonpor PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş dahil birçok Süper Lig ekibini PFDK'ya sevk etti.

Futbol Federasyonu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporlarını yayınladı.

Beşiktaş ve çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları sebebiyle PFDK'ya sevk edildi. ise kötü tezahüratın yanı sıra merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre disiplin sevkleri şu şekilde:

"1- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 23.11.2019 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübü'nün 23.11.2019 tarihinde oynanan İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübü kaleci antrenörü MURAT ÖZTÜRK'ün aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübü Başkanı HİLMİ KULLUK'un 25.11.2019 tarihinde medyada yer alan "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 23.11.2019 tarihinde oynanan İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR Kulübü'nün 24.11.2019 tarihinde oynanan İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR-DEMİR GRUP SİVASSPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü'nün 24.11.2019 tarihinde oynanan İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR-DEMİR GRUP SİVASSPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- BTC TURK YENİ MALATYASPOR Kulübü'nün 24.11.2019 tarihinde oynanan BTC TURK YENİ MALATYASPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 24.11.2019 tarihinde oynanan BTC TURK YENİ MALATYASPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- ADANASPOR A.Ş. Kulübü'nün 22.11.2019 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş.-GİRESUNSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

ADANASPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu İRFAN CAN EĞRİBAYAT'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 23.11.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

ADANASPOR A.Ş. Kulübü masörü YILMAZ RENKSİZKAYA'nın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 23.11.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

ADANASPOR A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu ENGİN İPEKOĞLU'nun 24.11.2019 tarihinde medyada yer alan "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- GİRESUNSPOR Kulübü'nün 22.11.2019 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş.-GİRESUNSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "7 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. Kulübü'nün 23.11.2019 tarihinde oynanan FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.-CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

11- CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR Kulübü'nün 23.11.2019 tarihinde oynanan FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.-CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR Kulübü futbolcusu VALENTIN MARIUS LAZAR'ın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 24.11.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

12- BURSASPOR Kulübü'nün 23.11.2019 tarihinde oynanan BURSASPOR-KEÇİÖRENGÜCÜ TFF 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

13- İSTANBULSPOR A.Ş. Kulübü idarecisi FURKAN FAİK SARIALİOĞLU'nun 24.11.2019 tarihinde oynanan HATAYSPOR-İSTANBULSPOR A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 26.11.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

14- EKOL GÖZ MENEMENSPOR Kulübü'nün 24.11.2019 tarihinde oynanan EKOL GÖZ MENEMENSPOR-EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

15- AKHİSARSPOR Kulübü'nün 24.11.2019 tarihinde oynanan AKHİSARSPOR-ALTAY TFF 1. Lig müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

16- ANKARA DEMİRSPOR Kulübü teknik sorumlusu BAHADDİN GÜNEŞ'in 23.11.2019 tarihinde oynanan ANKARA DEMİRSPOR-KIRŞEHİR BELEDİYESPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 24.11.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

17- PİSERRO KAHRAMANMARAŞSPOR Kulübü'nün 24.11.2019 tarihinde oynanan PİSERRO KAHRAMANMARAŞSPOR-KARDEMİR KARABÜKSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2019-2020 Sezonu TFF 2. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 6/14 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

18- PENDİKSPOR Kulübü'nün 23.11.2019 tarihinde oynanan PENDİKSPOR-ZONGULDAK KÖMÜRSPOR A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

19- YENİ ORDUSPOR Kulübü futbolcusu CEVATCAN EKİNCİ'nin 24.11.2019 tarihinde oynanan YENİ ORDUSPOR-ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "hakaretleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 25.11.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

20- ARTVİN HOPASPOR Kulübü'nün 24.11.2019 tarihinde oynanan ARTVİN HOPASPOR-ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

21- ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR Kulübü futbolcusu BURAK AYDIN'ın 24.11.2019 tarihinde oynanan ARTVİN HOPASPOR-ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 25.11.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

22- ERZİNSPOR A.Ş. Kulübü'nün 24.11.2019 tarihinde oynanan SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR-ERZİNSPOR A.Ş. TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Teknik Adamların Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı'nın 9/2 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

23- TOKATSPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu AHMET ARI'nın 24.11.2019 tarihinde oynanan TOKATSPOR A.Ş.-ŞİLE YILDIZSPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 25.11.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir

24- KIZILCABÖLÜKSPOR Kulübü kaleci antrenörü AYDIN GENÇER'in 24.11.2019 tarihinde oynanan KIZILCABÖLÜKSPOR-68 AKSARAY BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 25.11.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

25- KEMERSPOR 2003 Kulübü futbolcusu SAMET ALP'in 24.11.2019 tarihinde oynanan AĞRI 1970 SPOR-KEMERSPOR 2003 TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 25.11.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

26- 1877 ALEMDAĞSPOR Kulübü teknik sorumlusu OKTAY AKGÜL'ün 24.11.2019 tarihinde oynanan PAYASSPOR-1877 ALEMDAĞSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 25.11.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

27- MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR Kulübü'nün 24.11.2019 tarihinde oynanan MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR-MEDİCALPARK BATMAN PETROLSPOR A.Ş. TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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28- DİYARBEKİRSPOR A.Ş. Kulübü'nün 24.11.2019 tarihinde oynanan DİYARBEKİRSPOR A.Ş.-YOZGATSPOR 1959 FK TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

29- NEVŞEHİR BELEDİYESPOR Kulübü'nün 24.11.2019 tarihinde oynanan NEVŞEHİR BELEDİYESPOR-ALTINDAĞ BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

30- BAYRAMPAŞASPOR A.Ş. Kulübü'nün 24.11.2019 tarihinde oynanan KARACABEY BELEDİYESPOR A.Ş.-BAYRAMPAŞASPOR A.Ş. TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."