Fenerbahçe - Beşiktaş maçı öncesi hangi oyuncular sarı kart sınırında bulunuyor?

Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisine 1 hafta kala iki takımda da önemli oyuncular sarı kart sınırında bulunuyor.

Süper Lig'de şampiyonluk hedefindeki ile Beşiktaş, 22 Aralık Pazar günü Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Geride kalan 14 haftada 27 puan toplayan Beşiktaş, ligde ikinci sırada bulunuyor. Fenerbahçe ise 25 puanla dördüncü sırada haftaya başladı.

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Bu önemli derbi öncesi sarı kart sınırında bulunan oyuncuların fazlalığı dikkat çekiyor.

Fenerbahçe, ligin 15. haftasında Demir Grup 'a konuk olacak. Beşiktaş ise kendi evinde ile karşılaşacak.

Fenerbahçe'de hangi oyuncular sarı kart sınırında bulunuyor?

Sarı lacivertlilerde bu sezon ligde oynadığı 13 maçta 9 gol kaydederek takımın en golcü oyuncusu olan Vedat Muriqi, Ekim ayından itibaren aldığı formayı bırakmayan savunmanın önemli isimlerinden Serdar Aziz ve takımın liderlerinden Emre Belözoğlu, Sivasspor maçında sarı kart görmeleri halinde Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta hangi oyuncular sarı kart sınırında bulunuyor?

Siyah beyazlılarda da son 3 lig maçında 3 gol ve 1 asist kaydeden Burak Yılmaz, formu yükselişe geçen Gökhan Gönül ve Necip Uysal'ın Fenerbahçe karşısında sahada olmaları için Yeni Malatyaspor maçını kartsız kapatmaları gerekiyor. Ayrıca sakatlığı sebebiyle takımından uzak kalan Victor Ruiz de sarı kart sınırındaki oyuncular arasında.