Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu

Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak dev maçın tarihi açıklandı...

Süper Lig'in 10. haftasında ile Beşiktaş arasında oynanacak dev maçın tarihi belli oldu.

TFF'nin duyurduğu maç programına göre Ülker Stadı'ndaki mücadele 29 Kasım Pazar günü oynanacak ve saat 19:00'da başlayacak.

Süper Lig'de 9, 10 ve 11. hafta programları ise şöyle:

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Ertelenen maçların tarihleri de açıklandı

Öte yandan TFF, pozitif vakalar nedeniyle daha önceden ertelenen Atakaş - Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve İzmir'de yaşanan deprem felaketi nedeniyle ertelenen - Aytemiz maçlarının oynanacağı tarihi de belirledi.

Buna göre her iki maç da 9 Aralık Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşmaların başlangıç saati ise 19:30 olarak açıklandı.