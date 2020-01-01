Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu
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Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak dev maçın tarihi belli oldu.
TFF'nin duyurduğu maç programına göre Ülker Stadı'ndaki mücadele 29 Kasım Pazar günü oynanacak ve saat 19:00'da başlayacak.
Süper Lig'de 9, 10 ve 11. hafta programları ise şöyle:
Ertelenen maçların tarihleri de açıklandı
Öte yandan TFF, pozitif vakalar nedeniyle daha önceden ertelenen Atakaş Hatayspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve İzmir'de yaşanan deprem felaketi nedeniyle ertelenen Göztepe - Aytemiz Alanyaspor maçlarının oynanacağı tarihi de belirledi.
Buna göre her iki maç da 9 Aralık Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşmaların başlangıç saati ise 19:30 olarak açıklandı.