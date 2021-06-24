Fenerbahçe başkanlığına adaylığını koyan Engin Verel seçilirse, Christoph Daum ile çalışacak

Sarı-lacivertli takımın başkanlığına talip olan Engin Verel, seçilmesi halinde Christoph Daum Fenerbahçe'ye geri dönecek.

Kongre sürecine giren Fenerbahçe'de daha önce ikinci dönemi için başkan adaylığını açıklayan Ali Koç'un rakiplerinden biri kulübün unutulmaz futbolcularından Engin Verel oluyor. Uzun yıllar top koşturduğu sarı-lacivertli takımda iki şampiyonluk kazanan Verel, futbolu bıraktıktan sonra spor yorumculuğu yapmaya başlamıştı.

Uzun bir süredir Akşam gazetesinde köşe yazarlığı yapan Verel, adaylık sürecinde Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Ali Şen'in ve eski yöneticilerden Hakan Bilal Kutlualp'in desteğini aldığını açıklarken, Fenerbahçe'nin başarılı yarınlara ulaşabilmesi için kulübü futboldan gelen insanların yönetmesi gerektiğinin altını çizdi.

Seçilirse Daum gelecek

Başkan seçilmesi halinde çalışacağı teknik direktöre ilişkin de bilgi veren Verel, daha önce Fenerbahçe'de iki dönem görev yapan Christoph Daum ile çalışacak. Son olarak Romanya Milli Takımı'nda çalışan Daum, Türkiye'de Beşiktaş ve Fenerbahçe ile elde ettiği üç şampiyonluğun yanı sıra Stuttgart ile Bundesliga zaferi de yaşamıştı.

Daum geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin puan kaybettiği karşılaşmaların ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelmiş ancak Erol Bulut'un görevden alınmasının ardından tercih edilmemişti. Sezon sonunda Emre Belözoğlu'nun göreve getirilmesini eleştiren Alman çalıştırıcı, "Onu değerlendiremem çünkü kendisinin teknik direktör lisansı yok" demişti.

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