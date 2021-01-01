Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan gündeme dair açıklamalar: Yayıncı kuruluş, UÇK kararı, Mesut Özil

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, BB Erzurumspor maçının ardından gündeme dair sert açıklamalar yaptı.

Başkanı Ali Koç, Süper Lig'de 3-0 sona eren maçının ardından basının karşısına çıktı. Koç, gündeme dair sert açıklamalar yaptı. Yayıncı kuruluşa adeta savaş açan Koç, UÇK'nın Oğulcan Çağlayan kararını da değerlendirdi. Fenerbahçe'nin başkanı, Mesut Özil konusunda da taraftarlara mesaj vermeyi ihmal etmedi. İşte Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar:

Yayıncı kuruluş

"Maçı konuşmak istemiyorum. Burası Erzurum. Atatürk'ün Cumhuriyetin temellerini attığı bir şehir. Fenerbahçelilerin çok olduğu bir şehir. Günün hangi saati olursa olsun buraya gelip oynuyoruz. Maç saatiyle ilgili bizim herhangi bir talebimiz olmadı, olamaz. Erzurumspor başkanına teşekkür ediyorum. Bizleri çok iyi ağırladılar. Biz de umarım onları aynı şekilde ağırlayabiliriz.

Daha fazla takım

Dün oynanan bizle alakalı bir maçta bir şey yaşandı. Biz bir açıklama yaptık. Yayıncı bir açıklama yaptı özür diledi ama bunu samimiyetsiz buluyoruz. Bu açıklamanın saatine bile baktığınızda son derece ciddiyetsiz olduğu görülüyor. Kurumun en üstü ile konuştuk. Biz sorunları kamuoyuna taşımadık. Rahatsızlıklarımızı dile getirdik ve düzeltilmesini istedik. Bir kurumda kimin ne şekilde çalışacağına karışmak bizim haddimize değil. Aynı şekilde kimse de bizim kurumumuza karışamaz. Fakat artık kurum da ciddi bir problem olduğunun farkında. Bu durum çözülene kadar yayıncı kuruluşla ilişkimizin sorunlu devam edeceğini söyleyebilirim.

Daha önce süre vermiştik ama bırakın düzelmesini işler daha da kötüye gitti. Burdan tekrar sesleniyorum. Ya mevcut sorunları düzelteceksiniz ya da biz Fenerbahçe olarak sizinle ilişkilerimizi gözden geçireceğiz. Sizin için içerde çöreklenmiş yapı mı daha önemli yoksa ligin adaleti mi önemli? Buna karar versinler.

Taraftarı da sağduyuya çağırıyorum. Dekoder kampanyası boykotuna gitmeyin. Ama bizden sinyal bekleyin. Fenerbahçe taraftarının neler yapabileceğini bilmiyorlar. Eğer devam ederse hayatlarında görmedikleri boykotla karşılaşacaklar. Eğer bir boykot yaparsak, bu Türk futbol tarihinin en büyük kampanyası olacak.

Oğulcan Çağlayan kararı

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Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun bu hafta verdiği karar önemli. Uzun yıllar bu konuda yapılanlar, özellikle bir kulübün yaptıkları yanına kâr olarak kalmamalı ve cezalar hayata geçirilmelidir. Bu Türk futbolu için bir milat şansıdır da. Transfer yaparken kurallara uymayanlar ceza almalıdır. Tahkim kurulunun kararını da bekliyoruz. Bakalım ne yapacaklar. Oyuncu bu hafta oynasın diye erteleyecekler mi, yoksa hemen kararı uygulayacaklar mı?

Mesut Özil transferi

Mesut Özil halen bizim için bir rüya. Ama geçmişe nazaran daha yakın olduğumuzu söyleyebilirim. Bitebilir de, bitmeyebilir de. Fakat 'bitti' haberleri elimizi zayıflatıyor.