Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a sert cevap: Beni mahkemeye vermezseniz adam değilsiniz!

Genel kurulun ilk gününde söz alan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, eski başkan Aziz Yıldırım'ın kendisine yönelik açıklamalarına cevap verdi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kendisine yönelik sert eleştirilerde bulunan sarı-lacivertlilerin eski başkanı Aziz Yıldırım'a cevap verdi.

Başkan Koç, Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurul toplantısının ilk gününde gündeme dair açıklamalarda bulundu. Aziz Yıldırım'ın sarı-lacivertli kulübün mevcut yönetimini mahkemeye vereceğine dair ifadelerini değerlendiren Koç, oldukça sert bir açıklama yaptı:

"Mahkemeye vermezseniz adam değilsiniz"

"Teklifim nedir? Ayağa kalkmayan şöyle diyorsunuz ya. Beni mahkemeye vermezseniz öyle olsun. Beni küçük düşürmek için onların eski futbolcularından medet umuyorsunuz ya mahkemeye vermeyen öyle olsun. Koskoca Aziz Yıldırım böyle bir adamdan medet umar mı?

"Mesut Özil için bonservis ödememişiz. Evet ödemedik. İrfan Can Kahveci'yi 11 milyon avroya almışız. Açıklasın belgeleri. Siz değil miydiniz Fenerbahçe'yi mahkeme kapılarında süründürmeyin diye insanları şikayet eden. Eleştirilerimizi genel kurulda yapın diyen siz değil miydiniz? Siz dün 5 adam tutacağım, tutanak tutacaklar demiştiniz.

"Büyük konuşmamak gerek. Benim de yaşım ilerleyince aynı şeyleri yaşayacağım. Beni mahkemeye vermezseniz adam değilsiniz."

"Beni değil siz hiç kimse tehdit edemez"

Aziz Yıldırım'ın kendisine yönelik açıklamalarının kabul edilemez olduğunu belirten Koç, tehditlere boyun eğmeyeceğini söyledi:



"Efsane başkan olarak kalmak istiyorsanız sizden bekleneni yapın. Ailemi çok seviyorsunuz ya sevindim. Abim rahmetli Mustafa Koç, babam Rahmi Koç. Ben hariç hepsini çok seviyorsunuz. Herhalde onların yanında benim emeklerim mukayese edilemez. Rahmi Koç'un bir lafı vardır; 'Yaydan çıkan ok, geçen zaman, ağızdan çıkan söz ve kaçan fırsat bir daha geri gelmez.' Siz dün o sözleri ettiniz. Bunun hesabını vereceksiniz.

"Beni değil siz hiç kimse tehdit edemez. Sizden bir ricam var. Fenerbahçe ile ilgili bir şey konuşurken beni dahil edecekseniz ailemin adını ağzınıza almayın. Sakın bir daha yapmayın. Şiddetle tavsiye ediyorum."

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