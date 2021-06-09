Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Yeni Elif Elmaslar, Muriqiler yaratmalıyız

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bir basın toplantısı düzenleyerek ekonomi muhabirlerinin sorularını yanıtladı.

Ekonomi muhabirleriyle bir araya gelen Ali Koç, borç yapılandırması, yabancı sınırı ve oyuncu yetiştirme gibi birçok konuda görüşlerini açıkladı.

Döviz karşısında yaşanan değer kaybına dikkat çeken Koç, faiz yüküne vurgu yaptı.

"Türk Lirası'nın son dört yıldaki performansı, ciddi anlamda belimizi büktü. Kulüplerin yarattığı ekonomi, öncelikle faizleri ödemek. Kulüplerin ekonomisi, bunu bile ödeyemeyecek duruma geldi."

"Şapkadan tavşan çıkarmamız gerekiyor. Devletimiz, bir borç yapılandırması hazırladı. İlk raundda biz girmemiştik. İlk anlaşmanın yürümeyeceğini bilerek yola çıkıldı. Girmezken de düğmeyi baştan yanlış iliklemeyelim dedik."

"O dönemde bunu çıplak halle dile getirdiğimizde, 'Devletle kavga mı ediyorsunuz?' diyen kulüp başkanları da aynı noktaya geldi. 2+10 olacaktı. Bizim anlaştığımız buydu. Bunun sonucunda ana para sıfıra inecekti. Son dakika bir manevrayla bunun 2+7 olacağı söylendi."

"Bunun siyasi bir fikri mi var bilmiyorum. Biz de çok şaşırdık. 2+7'de, ana paranın %45'i hala ödenmemiş olacak. 6 ay geçti, biz Eylül'de bunu yapabilseydik, şimdi %18-20'lik faizleri konuşuyoruz."

Pandemide destek beklentisi

"Pandemi sebebiyle, sıfır destek alan bir sektörüz. Ne bir faiz silinmesi oldu, ne ana paradan indirim oldu, ne de faiz oranlarında esnek sağlandı. Müşterimiz bir şekilde gemisini yüzdürebilsin diye yapılan tavizlerin hiçbiri kulüplere yapılmadı."

"Şikayet edecek durumda da değiliz, yaptığımız anlaşma bize büyük bir nefes aldırdı."

"Bu kulüpler, cumhuriyette misyon edinmiş kulüpler. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş bir alanda rekabet ettiğinde, o spor gelişiyor."

"Amatörlerde şampiyonluğa mu oynayacağız, yoksa gençlerle mi oynayacağız? Rekabet ettiğimiz her branşta final oynadık. Küme düşen takımımız yok. Amatör branşların maaliyeti 28-30 milyon euro, bir şekilde bu kaynağın yaratılması lazım."

"FFP ile düzelmeyen tek ülke Türkiye"

"Harcama terbiyesi, isteseniz de istemeseniz de oluşmak durumunda. Bugünkü yapıyla, bu iş gitmez. Kulüplerin disipline edilmesi lazım. Bize her sene verilen toplam takım bütçeleri var. Buna bu şekilde baktığınızda, kendimizi disipline etmek zorundayız."

"Ama bu bir geceden diğer geceye olmuyor. Doğru yoldayız ama bu yolculuk devam ederken düzeltmeler gelebilir."

“UEFA’nın FFP düzenlemeleri sonrasında düzelmeyen tek ülke bizimkiymiş. Onun için zaten bu işin içinden çıkamıyoruz. AŞ, dernek yapısını anlamakta çok zorluk çekiyorlar."

"Bugün müzakere ettiğim yönetim üç ay sonra gidiyor, kafaları karışık. Türkiye’deki karışık sistemi sahiplik modelinin olmamasına bağlıyorlar.”

Portekiz örneği

“Göreve geldiğimizde 88,4 milyon euro olan maliyeti 55,8 milyon euro’ya getirmişiz. TL bazında artsa da, euro olarak düşürmüşüz. Bizden beklenen bir şekilde 40-45 milyon eurolara inmemiz."

"Türk takımları 40-45 ile Avrupa’da mücadele edebilir, ama özkaynaktan oyuncu üretirseniz. Portekiz, Belçika modeli gibi oyuncu ihraç ederseniz. İyi oyuncular oynatıp, çok iyi şartlara satacaksınız. Bir sürü Elif Elmas, bir sürü Muriqi yaratacaksın.”

Yabancı kuralına farklı bakış açısı

“Yabancı konusunu konuşuyoruz, bu sene de devam edecekti, bilhassa pandemi döneminde buna ihtiyacımız vardı. Oyuncuları elden çıkarmak zor. Seni yöneten federasyon bir anda işi zorlaştırıyor. Toplantıda devam edeceğine mutabık kalmıştık."

"Fenerbahçe, Göztepe’den sonra en az yabancı oynatan futbol takımı, her maçta 5,5 yabancı oynatmışız. Böyle baktığımızda yerli oynatalım, ama özkaynaktan oyuncu yetiştirmek sadece yabancı sayısını indirmekle olmuyor. Biz altyapıda hoca bulamıyoruz. Öyle bir havuzu yok Türkiye’nin.”

“Yabancı kriterinin sayı olması yanlış. 30 yaş üstü yabancı alamazsınız diyelim. Biz göreve geldiğimizde Avrupa’nın en yaşlı üçüncü takımı Fenerbahçe’ydi. Katar’dan önce son durak.Yanlış bir model. Bonservis vermeyeyim, ama yüksek ücret vereyim."

"2,5-4 verdiğin oyuncuyu da elden çıkaramıyorsun. Bizim Pelkas, Szalai gibi düşük maaşla, 600-700 bin euro’ya oynatıp, yüksek bedelle oyuncu satmamız lazım. Herkes uzun vadeli çözümler yerine kısa vadeli çözümlere gidiyor.”

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